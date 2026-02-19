Kia acaba de lanzar su mayor apuesta en años

La estrategia eléctrica de Kia entra en una fase decisiva con la llegada del EV5, un SUV que apunta directamente al corazón del mercado familiar.

El modelo no solo destaca por su autonomía homologada de 530 kilómetros, sino también por un interior amplio y un maletero generoso que lo convierten en una alternativa real como vehículo único en el hogar.

La marca coreana quiere consolidarse en los segmentos más competitivos del mercado, especialmente en el de los SUV compactos eléctricos. Allí compite con propuestas de gran peso comercial y tecnológico, lo que obliga a ofrecer una combinación convincente de precio, eficiencia y funcionalidad.

Posicionamiento clave en la gama eléctrica

Dentro del portafolio de Kia, el EV5 se sitúa por encima de los Kia EV3 y Kia EV4, y por debajo de los Kia EV6 y Kia EV9. Su lanzamiento comercial está previsto para los primeros meses de 2026, convirtiéndose en una pieza estratégica comparable en importancia al Kia Sportage dentro de la gama térmica.

El EV5 se integra en el segmento C-SUV, uno de los más demandados. Entre sus rivales directos figuran el Skoda Elroq, el BYD Atto 3, el Ford Explorer, el Peugeot E-3008 y el Tesla Model Y.

En términos de precio, el rango estimado para el EV5 se mueve entre $49,000 dólares y $56,500 dólares, dependiendo del nivel de equipamiento y sin considerar ayudas o incentivos.

Mecánica Long Range y eficiencia

A diferencia de otros modelos eléctricos de la marca, el EV5 se ofrece con una única configuración denominada Long Range. Utiliza la plataforma E-GMP en arquitectura de 400 voltios y equipa un motor delantero que desarrolla 218 caballos de fuerza y 295 Nm de torque.

Este conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 165 km/h. La energía proviene de una batería de 81,4 kWh de capacidad bruta, suficiente para homologar 530 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP, con un consumo medio de 16,9 kWh cada 100 kilómetros.

En materia de recarga, admite hasta 150 kW en corriente continua y 11 kW en corriente alterna. En condiciones ideales, puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos. También incorpora tecnología V2L, que permite suministrar energía externa a dispositivos eléctricos.

Dimensiones y habitabilidad

Con 4,61 metros de largo, 1,875 metros de ancho y 1,675 metros de alto, el EV5 ofrece proporciones equilibradas para uso urbano y viajes largos. La distancia entre ejes de 2,75 metros favorece una buena habitabilidad para cinco adultos.

El peso en vacío es de 2,069 kilogramos y la altura libre al suelo alcanza 16,7 centímetros, lo que aporta cierta versatilidad fuera del asfalto. Su maletero, uno de los argumentos más sólidos del modelo, ofrece una capacidad amplia que lo posiciona como opción ideal para familias que necesitan espacio sin saltar a segmentos superiores.

Equipamiento y versiones

Kia comercializa el EV5 en tres líneas de equipamiento: Air, Earth y GT Line. Las diferencias principales radican en el nivel tecnológico y en detalles estéticos específicos.

El interior destaca por pantallas digitales integradas, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción de última generación. El diseño apuesta por líneas rectas y superficies limpias, alineadas con el nuevo lenguaje estético de la marca.

Con autonomía competitiva, dimensiones familiares y una propuesta tecnológica sólida, el Kia EV5 pretende convertirse en uno de los referentes eléctricos del segmento C-SUV en 2026.

