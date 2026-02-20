CEO de Nissan confiesa que solo le interesa ganar dinero

La rentabilidad se ha convertido en el eje central de la estrategia de Nissan. Con un entorno global cada vez más competitivo y presionado por regulaciones ambientales y rivales asiáticos de bajo costo, la automotriz japonesa redefine su hoja de ruta.

Lee también: Probamos el Toyota C-HR 2026 y nos llevamos una sorpresa

Al frente de esta nueva etapa está Iván Espinosa, consejero delegado de Nissan, quien en una reciente reunión digital con medios internacionales dejó clara la prioridad de la compañía.

Puedes leer: Muchos accidentes: robotaxi de Tesla, bajo la lupa en Austin

La marca atraviesa un momento delicado tras el desplome de beneficios registrado en 2024 y la aplicación de fuertes recortes internos, incluida la venta de activos estratégicos.

Espinosa reiteró su respaldo al plan de reestructuración Re: Nissan, lanzado tras asumir el cargo en abril de 2025. Sin embargo, también adelantó un ajuste inmediato en la estrategia de producto. “Mi objetivo no es vender más coches, sino ganar más dinero”, afirmó a Automotive News.

Menos eléctricos puros, más híbridos

El cambio de rumbo apunta a equilibrar la oferta tecnológica. Aunque Nissan mantiene su compromiso a largo plazo con los vehículos eléctricos —como el Nissan Leaf—, la compañía reconoce que la demanda ha perdido dinamismo en mercados clave como Estados Unidos. A esto se suma la reducción de subsidios gubernamentales y la evolución de normativas ambientales en distintas regiones.

Evento de Nissan. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Frente a este escenario, la empresa reforzará su gama de híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía extendida. Espinosa confirmó que “tendremos derivados de [nuestra tecnología] e-Power que podrían presentarse en forma de PHEV o EREV”. Esta declaración anticipa una transición tecnológica más flexible, adaptada a consumidores que buscan electrificación sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

La tecnología e-Power, desarrollada internamente por Nissan, utiliza un motor de combustión como generador para alimentar un propulsor eléctrico que mueve las ruedas. Ahora, ese sistema evolucionará hacia configuraciones enchufables que permitan mejorar la eficiencia y ampliar el atractivo comercial.

Ajuste estructural y reducción de capacidad

La reestructuración no se limita al portafolio de productos. Nissan ya comunicó su intención de reducir el número de fábricas a nivel global de 17 a 10 y recortar 20,000 puestos de trabajo. El objetivo es simplificar la estructura industrial y contener costes en un contexto donde fabricar en China puede resultar hasta un 30% más barato que en otros mercados.

Así se presenta el Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Espinosa explicó que el tercer mayor fabricante de Japón no busca aumentar la producción total debido al encarecimiento regulatorio y a la presión competitiva de marcas chinas. En lugar de apostar por más volumen, la estrategia se enfoca en mejorar márgenes por unidad vendida.

Exportaciones desde China y nuevos mercados

Otro de los movimientos en análisis es la exportación de modelos eléctricos y electrificados fabricados en China hacia otras regiones. Entre ellos destaca el Nissan N6, uno de los modelos más vendidos de la marca en ese país, así como la pick-up Nissan Frontier Pro PHEV, desarrollada junto a Dongfeng Motor Corporation.

Sobre esta última, el directivo señaló que “es un producto muy interesante”, dejando abierta la posibilidad de su llegada a Europa. Además de reforzar la oferta electrificada, estas operaciones podrían contribuir a cumplir con objetivos de emisiones en distintos mercados.

Seguir leyendo:

Así será la nueva pickup EV de Ford por solo $30,000 dólares

La Rebel X 2026 vuelve al catálogo de Ram de forma impensada

Kia acaba de lanzar su mayor apuesta en años