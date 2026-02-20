Estrategia: Volkswagen activa un recorte del 20% hasta 2028

La presión sobre los grandes fabricantes de automóviles se intensifica a medida que el negocio global cambia de velocidad. La competencia asiática aprieta, los márgenes se reducen y la transición eléctrica exige inversiones colosales.

Lee también: Probamos el Toyota C-HR 2026 y nos llevamos una sorpresa

En ese escenario, Volkswagen ha decidido mover ficha con un plan de ahorro que busca transformar su estructura de costes de aquí a 2028.

Puedes leer: Muchos accidentes: robotaxi de Tesla, bajo la lupa en Austin

El grupo alemán proyecta disminuir sus gastos operativos en un 20% en sus principales marcas. La decisión no es menor porque implica revisar procesos, renegociar compras, optimizar producción y replantear inversiones en distintas áreas.

La meta, según reportes de la prensa alemana, apunta a generar ahorros cercanos a $64,800 millones dólares, una cifra que da dimensión a la magnitud del ajuste.

La estrategia fue presentada por el consejero delegado, Oliver Blume, junto con el director financiero Arno Antlitz, en un encuentro con altos ejecutivos celebrado en Berlín a mediados de enero.

Allí se delinearon los ejes centrales del programa, que abarcará a marcas como Audi, SEAT y Škoda Auto, además de la enseña principal del grupo.

Un entorno internacional más desafiante

El mercado chino, clave para el fabricante alemán, atraviesa una desaceleración que ha afectado la demanda de vehículos europeos. Al mismo tiempo, los aranceles impuestos por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump continúan condicionando las exportaciones y encareciendo ciertas operaciones.

A ese panorama se suma el elevado desembolso en software y el desarrollo simultáneo de motores de combustión interna y eléctricos.

Modelo 2026 Volkswagen Tiguan. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La convivencia de ambas tecnologías incrementa la complejidad industrial y presiona la rentabilidad. Mientras tanto, fabricantes chinos con estructuras más ágiles compiten con precios agresivos en el segmento eléctrico, erosionando los márgenes tradicionales.

El grupo ya venía aplicando un programa de eficiencia lanzado hace tres años, con el que logró compensar parte del impacto geopolítico. Ahora, la nueva fase profundiza ese enfoque con metas más ambiciosas y un horizonte temporal definido.

Ajustes internos y diálogo sindical

El rediseño operativo podría incluir cierres de plantas, aunque por ahora no hay anuncios oficiales en ese sentido. Un acuerdo alcanzado a finales de 2024 con los sindicatos descarta despidos forzosos y clausuras en Alemania. El plan contempla la eliminación voluntaria de 35,000 puestos hasta 2030.

Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa, subrayó la necesidad de aplicar medidas socialmente responsables para sostener la competitividad del grupo. En paralelo, la marca Volkswagen ya comunicó recortes en áreas de gestión y mejoras productivas con el objetivo de ahorrar alrededor de $1,080 millones dólares.

Volkswagen ID.7 Pro S y ID.7 Tourer Pro S. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Repercusiones en Europa y la movilidad eléctrica

El ajuste podría reconfigurar el mapa productivo europeo. Analistas no descartan un mayor peso de China en determinadas líneas de fabricación, con el objetivo de reducir costes y sortear barreras comerciales.

Para el consumidor final, el efecto podría traducirse en vehículos más competitivos en precio en el mediano plazo, aunque con posibles tensiones en la cadena de suministro.

En el terreno eléctrico, la compañía compite directamente con actores como Tesla y BYD Auto. La electrificación y el desarrollo de sistemas autónomos marcan el ritmo de una industria que exige equilibrio entre innovación tecnológica y disciplina financiera.

Seguir leyendo:

Así será la nueva pickup EV de Ford por solo $30,000 dólares

La Rebel X 2026 vuelve al catálogo de Ram de forma impensada

Kia acaba de lanzar su mayor apuesta en años