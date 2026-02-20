Polestar no se detiene: prepara cuatro innovadores modelos

El panorama de la movilidad eléctrica atraviesa un momento de ajustes, pero no todas las marcas pisan el freno. Polestar decidió intensificar su apuesta con la mayor ofensiva de producto desde su creación con cuatro vehículos inéditos que llegarán de forma escalonada en los próximos tres años.

La compañía, con sede en Gotemburgo, busca consolidar su presencia en Estados Unidos y Europa mediante una combinación de nuevos lanzamientos y expansión comercial.

El objetivo es ambicioso: alcanzar un crecimiento de volumen minorista de dos dígitos en 2026 y ampliar su red retail en un 30%. La marca opera actualmente en 28 mercados repartidos entre Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Este movimiento se produce tras su mejor ejercicio de ventas minoristas en 2025. Con ese impulso, la estrategia pasa por ampliar el portafolio y reforzar su estructura industrial, que ya cuenta con producción en Norteamérica y Asia, mientras avanza hacia una mayor diversificación en Europa.

Cinco modelos para un mercado clave

En Estados Unidos, la oferta actual incluye el Polestar 3 y versiones del Polestar 2. Sin embargo, el plan contempla una renovación total del sedán, además de la incorporación del Polestar 4, el Polestar 5 y el futuro Polestar 7.

Si se cumplen los plazos, en dos años la red comercial estadounidense dispondrá de cinco modelos simultáneamente.

Este despliegue no solo ampliará la gama, sino que también permitirá mejorar el servicio técnico y la disponibilidad de vehículos en concesionarios, un punto crítico para competir en el segmento premium.

El Polestar 5: el buque insignia

El modelo que encabezará esta ofensiva es el Polestar 5, un Grand Tourer de cuatro puertas que ya recibió críticas favorables en su gira europea. Construido sobre una plataforma ligera de aluminio reforzado, combina lujo escandinavo, tecnología avanzada y altas prestaciones.

Su posicionamiento apunta directamente al territorio de los GT eléctricos premium, donde diseño y rendimiento son factores decisivos. Para el cliente estadounidense, representa una alternativa diferenciada frente a propuestas tradicionales del segmento de alta gama.

SUV y versatilidad para ganar volumen

El Polestar 4 y el próximo Polestar 7 reforzarán el núcleo SUV, el tipo de carrocería con mayor demanda en Estados Unidos. La marca busca ofrecer “el espacio de un familiar” con la practicidad de un SUV y el carácter dinámico que define su ADN.

El Polestar 7, en particular, ingresará al mayor segmento de eléctricos en Europa, que representó aproximadamente un tercio del volumen total en 2025. Su producción está prevista en territorio europeo, lo que ampliará la base industrial y reducirá riesgos logísticos.

La nueva generación del Polestar 2

Con más de 190,000 unidades vendidas, el Polestar 2 es el modelo que cimentó la reputación de la firma. Su sucesor será completamente nuevo y desempeñará un papel clave en la continuidad del crecimiento. Se esperan mejoras sustanciales en autonomía, software y actualizaciones tecnológicas, aspectos especialmente valorados por el consumidor norteamericano.

La arquitectura de producto que plantea Polestar combina un GT de referencia, dos SUV estratégicos y un sedán renovado. Esta distribución responde a las tendencias de mercado, donde los SUV y crossovers dominan la preferencia del público.

