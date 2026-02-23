Desmienten incendio de avión en Aeropuerto de Guadalajara tras muerte de “El Mencho”

Son falsas las imágenes del supuesto incendio de un avión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en medio de los actos de violencia que se desataron este domingo en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes especializadas en aeronáutica informaron que la administración de la terminal aérea de Guadalajara y funcionarios de la Embajada de México en Estados Unidos aclararon que las imágenes eran producto de la tecnología de inteligencia artificial más que de un ataque físico a una aeronave.

❌Falso que se incendió un avión en el aeropuerto de Guadalajara



✅La imagen que circula en redes sociales en la que se muestra un avión incendiado presuntamente de la aerolínea Volaris en Guadalajara, Jalisco, es falsa y fue generada con Inteligencia Artificial.



— InfodemiaMx (@infodemiaMex) February 22, 2026

Las versiones sobre el presunto incendio del avión se viralizaron este domingo en redes sociales, como X y TikTok, con imágenes que mostraban lo que parecía ser una aeronave de Volaris envuelta en una humareda negra. La aerolínea desmintió el supuesto incidente en sus redes sociales.

Debido a los incidentes violentos que ocurrieron desde la mañana de este domingo, las publicaciones fueron tomadas como verdaderas por un gran número de la población.

Las autoridades mexicanas enfatizaron que ningún incidente de este tipo ocurrió en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y que ninguna aeronave de Volaris fue atacada ni dañada.

📸🚫#FAKENEWS ESTAS IMÁGENES FUERON GENERADAS CON IA, CONTIENEN INFORMACIÓN IMPRECISA O CORRESPONDEN A OTROS OPERATIVOS DE AÑOS PASADOS. TE LO CONTAMOS👇



— Milenio (@Milenio) February 22, 2026

La mañana de este domingo 22 de febrero, fuerzas militares de México llevaron a cabo un operativo en la localidad de Tapalpa, en Jalisco, México, para detener a “El Mencho”, cabeza principal del CJNG, organización delictiva con influencia en casi todo el territorio mexicano.

Durante el operativo, se desató un intenso tiroteo entre los militares y miembros del CJNG, incidente en el que “El Mencho” resultó gravemente herido y murió mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Debido a su influencia en gran parte del territorio, grupos delictivos del CJNG desataron actos violentos en varios estados de México, con vehículos incendiados en zonas urbanas y carreteras, así como vandalismo en comercios.

Entre los videos que se viralizaron en las redes sociales estuvo una grabación captada la mañana de este domingo con personas corriendo por los pasillos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se trataba de personas que se refugiaban de un tiroteo que ocurrió en un camino cercano, sin víctimas.

Elementos de seguridad, incluida la Guardia Nacional, se desplegaron en la terminal aérea de Guadalajara para salvaguardar la seguridad de los turistas y trabajadores del aeropuerto, sin que ocurrieran balaceras en el interior de la instalación.

Los rumores del ataque al avión se hicieron virales en medio del impacto psicológico entre la población tras los hechos violentos que ocurrían en otras partes de Jalisco y México.

A pesar de que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, centro turístico de Jalisco en las costas del océano Pacífico, aerolíneas de Estados Unidos y Canadá tomaron la decisión de suspender sus vuelos a estos destinos para garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.

Los vuelos que viajaban a Guadalajara y Puerto Vallarta fueron desviados a otras terminales aéreas de México o regresaron a sus puntos de origen.

Air Canada informó la cancelación de todos sus vuelos programados a Puerto Vallarta, mientras que United y Alaska Airlines también suspendieron sus operaciones con destino al occidente de México.

A pesar de ser el objetivo del engaño con la inteligencia artificial, Volaris tuvo que hacer frente a importantes demoras y cancelaciones de vuelos debido a los incidentes en Jalisco.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para recomendar a los ciudadanos estadounidenses en Jalisco, Michoacán y Colima que se resguarden en sus hoteles o apartamentos.

Se instó a las personas a que eviten viajar a la región hasta que las fuerzas militares de México restablezcan el orden de forma completa.

La divulgación de la falsa imagen del avión en llamas sirve como recordatorio a las personas para que consulten fuentes y verifiquen toda la información en momentos cruciales, como los que ocurrieron este domingo en México.

Las autoridades mexicanas dijeron que la situación este lunes 23 de febrero seguía siendo inestable, pero se estaba estabilizando lentamente, con la movilización de las fuerzas armadas federales para retirar los vehículos destruidos en las carreteras y restablecer el flujo vehicular.

Las escuelas en varios estados tomaron la decisión de suspender actividades este lunes, mientras que muchos negocios optaron por permanecer cerrados.

