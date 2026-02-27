Ford Explorer, en la mira: retiro urgente por grave falla

Quienes manejan un SUV familiar suelen pensar primero en espacio, comodidad y viajes largos sin preocupaciones. Pero incluso los modelos más populares del mercado pueden enfrentar imprevistos mecánicos que obligan a tomar medidas rápidas.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el Ford Explorer, uno de los vehículos más vendidos de la marca estadounidense.

La compañía confirmó un retiro preventivo que involucra 412,774 unidades fabricadas entre 2017 y 2019, luego de detectar un posible problema en la suspensión trasera que, bajo ciertas condiciones, podría afectar el control del vehículo. La decisión busca evitar riesgos mayores antes de que el inconveniente derive en situaciones peligrosas en carretera.

El origen del problema mecánico

Según la información presentada ante la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el inconveniente se encuentra en los llamados enlaces de convergencia traseros, conocidos técnicamente como toe links. Estas piezas cumplen una función clave: mantener la alineación correcta de las ruedas traseras.

El reporte indica que dichos componentes podrían fracturarse cuando están sometidos a carga o estrés prolongado. El desgaste estaría relacionado con las juntas de bola del eje cruzado, que pueden agarrotarse y provocar que los enlaces se doblen progresivamente hasta fallar.

En términos simples, si uno de estos elementos se rompe, la rueda trasera podría desalinearse repentinamente. El conductor podría notar ruidos metálicos, golpes provenientes de la parte posterior o una sensación de manejo inestable, especialmente a velocidades altas o al circular por superficies irregulares.

Ford reconoce que solo se han registrado dos accidentes vinculados a esta condición y, afortunadamente, ninguno dejó personas lesionadas. Aun así, la marca decidió actuar antes de que el problema escale.

Riesgos reales en la conducción diaria

Un fallo en la suspensión trasera no siempre aparece de forma inmediata. Muchas veces comienza con señales leves que algunos conductores pasan por alto: vibraciones, desgaste irregular de neumáticos o una ligera desviación al conducir en línea recta.

El escenario más delicado ocurre si el toe link llega a romperse completamente. En ese caso, la estabilidad del SUV puede verse comprometida, aumentando el riesgo de pérdida de control y, eventualmente, de un accidente.

Esto cobra mayor relevancia en un vehículo como el Explorer, ampliamente utilizado para viajes familiares, trayectos urbanos diarios e incluso recorridos fuera del asfalto. El peso del vehículo y el uso constante pueden acelerar el deterioro del componente afectado.

La buena noticia es que Ford Motor Company realizará la reparación sin costo para los propietarios. El procedimiento consiste en reemplazar los enlaces originales por versiones rediseñadas, con mayor resistencia estructural y mejor protección contra la corrosión.

Los dueños comenzarán a recibir notificaciones oficiales por correo antes del 13 de marzo de 2026, aunque la recomendación es no esperar. Cualquier propietario puede contactar desde ya a un concesionario autorizado para programar una inspección.

También es posible verificar si el vehículo está incluido en el retiro mediante el número VIN en la base pública de la NHTSA. Si el SUV presenta síntomas como ruidos extraños o sensación de inestabilidad, lo más prudente es evitar su uso hasta completar la revisión.

