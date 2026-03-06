Elon Musk lo hizo: Tesla lidera un ranking en eléctricos

El debate sobre autos eléctricos suele girar alrededor de autonomía, tecnología o cifras de ventas. Sin embargo, detrás de cada vehículo que llega al concesionario existe una cadena de producción enorme que también tiene impacto ambiental.

Un informe reciente de la organización ambiental Lead The Charge puso la lupa justamente en ese punto. El estudio se propuso responder una pregunta que cada vez se escucha más en la industria. Qué tan limpios son realmente los autos eléctricos si se analiza todo el proceso que hay detrás de su fabricación.

Para encontrar respuestas, los investigadores revisaron el desempeño de 18 fabricantes de automóviles que producen vehículos eléctricos a nivel global. El análisis no se enfocó solo en el producto final, sino en toda la cadena de suministro que lo hace posible.

Los resultados muestran avances importantes en algunas marcas, mientras que otras todavía enfrentan desafíos serios si quieren reducir su impacto ambiental.

Tesla, Ford y Volvo encabezan la lista

El informe ubica a Tesla en el primer lugar del ranking global. La empresa estadounidense obtuvo una puntuación del 49% gracias a varias iniciativas orientadas a reducir emisiones en su proceso industrial y a mejorar la supervisión de su cadena de suministro.

El segundo puesto lo ocupa Ford con un 45%, seguida muy de cerca por Volvo con un 44%. Ambas compañías han impulsado proyectos para mejorar la trazabilidad de materiales utilizados en la fabricación y para disminuir la huella de carbono en sus plantas.

La lista continúa con Mercedes-Benz en el cuarto lugar con un 41% y Volkswagen en el quinto puesto con un 39%. En el caso de estos fabricantes europeos, el informe destaca esfuerzos para incorporar acero y aluminio con menor impacto ambiental en la producción de vehículos.

Para elaborar el ranking, el estudio evaluó más de 80 indicadores diferentes. Entre ellos aparecen las emisiones generadas en la fabricación de acero, aluminio y baterías, además del respeto a derechos laborales, la relación con comunidades locales y las prácticas responsables en la minería de minerales críticos.

La batería sigue siendo el gran desafío

Los autos eléctricos representan una pieza clave para reducir las emisiones del transporte. Aun así, la fabricación de estos vehículos todavía depende de procesos industriales intensivos y de la extracción de minerales.

La producción de baterías es uno de los puntos más complejos. Componentes como el litio, el níquel o el cobalto resultan indispensables para la tecnología actual, pero su extracción puede generar impactos ambientales y sociales importantes.

Uno de los casos más citados por organizaciones ambientales es el del cobalto en la República Democrática del Congo. Investigaciones previas han documentado condiciones laborales precarias en algunas operaciones mineras de la región.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la energía utilizada para fabricar los vehículos. En muchos países, buena parte de la electricidad que alimenta las fábricas todavía proviene de centrales de carbón. Aun así, el crecimiento de las energías renovables empieza a modificar ese panorama poco a poco.

Grandes diferencias entre fabricantes

El análisis de Lead The Charge también revela una brecha considerable entre las compañías que avanzan más rápido y aquellas que todavía muestran pocos cambios.

Algunas marcas ya han comenzado a implementar estrategias claras para reducir emisiones en su cadena de suministro. Otras, en cambio, apenas presentan avances medibles en ese frente.

En la parte baja del ranking aparecen fabricantes como BYD, Toyota, Honda, GAC y SAIC. El informe señala un dato especialmente llamativo en el caso de Toyota, BYD y Honda.

Las tres compañías obtuvieron una puntuación de 0% en los indicadores relacionados con la descarbonización del acero, uno de los materiales más utilizados en la industria automotriz.

A pesar de ello, el estudio reconoce algunos pasos positivos. Toyota, por ejemplo, ha trabajado en mejorar el diseño de sus baterías para facilitar su desmontaje y reciclaje al final de su vida útil.

