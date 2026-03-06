Fallas en los limpiaparabrisas: retiraron más de 600,000 SUV

Una nueva llamada a revisión vuelve a poner a Ford bajo el foco de las autoridades de seguridad vial. La automotriz anunció el retiro de más de 600,000 vehículos debido a un problema que afecta el funcionamiento del limpiaparabrisas delantero, un elemento clave cuando las condiciones del clima se complican.

Lee también: Marca china se burla del primer EREV de Volkswagen

El inconveniente no es menor. En algunos casos, el sistema puede dejar de funcionar mientras el vehículo está en marcha, lo que compromete seriamente la visibilidad del conductor si aparece lluvia, nieve o agua proyectada por otros autos en carretera.

Puedes leer: Ram 2500 Lunar Edition 2026 apuesta por un diseño espacial

La magnitud del retiro también llama la atención. En total se contabilizan 604,533 unidades entre modelos de Ford y Lincoln fabricados entre 2020 y 2022. La decisión fue confirmada tras una revisión interna de la compañía y un seguimiento de los reguladores estadounidenses.

Los modelos que forman parte del retiro

Entre los vehículos involucrados aparece con mayor peso la Ford Explorer. Este SUV concentra 328,341 unidades dentro de la campaña de revisión, lo que la convierte en el modelo más afectado.

A la lista se suman otros productos de la marca y su división de lujo. También entran en el retiro la Ford Escape y los Lincoln Corsair y Aviator, todos correspondientes a los años modelo 2020, 2021 y 2022.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, conocida como NHTSA, explicó que el origen del problema se encuentra en el motor del limpiaparabrisas. Cuando el componente falla, el sistema puede activarse de forma irregular o directamente dejar de funcionar.

Aunque el problema no siempre aparece de inmediato, el riesgo está claro. Con precipitaciones intensas o nieve acumulándose en el parabrisas, perder el funcionamiento del sistema puede reducir de forma abrupta la visibilidad.

El origen técnico de la falla

Las investigaciones internas apuntan a un detalle en el proceso de ensamblaje del motor del limpiaparabrisas delantero. El terminal de la cubierta del motor puede quedar ligeramente desalineado respecto al terminal de la tarjeta de escobillas.

Ese pequeño desajuste provoca una conexión eléctrica deficiente. Con el paso del tiempo, esa conexión puede deteriorarse hasta generar fallas intermitentes o incluso la pérdida total de funcionamiento.

En algunos casos el problema aparece de manera progresiva. Los conductores pueden notar primero que las escobillas trabajan de forma irregular antes de que el sistema deje de operar completamente.

La pérdida de continuidad eléctrica también puede derivar en otros inconvenientes, entre ellos descargas de batería o interrupciones del circuito.

Más de mil reclamos y una decisión preventiva

Ford informó que recibió 1,374 reclamaciones de garantía relacionadas con limpiaparabrisas intermitentes o que dejaron de funcionar. Pese a la cifra, la compañía asegura que no existen reportes de accidentes ni lesiones vinculados con este problema.

Aun así, la marca decidió actuar antes de que la situación escale. El 24 de febrero de 2026 el Comité de Revisión de Campo de Ford aprobó oficialmente la campaña de retiro para corregir el defecto.

Ford Explorer 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Los limpiaparabrisas forman parte de los sistemas básicos de seguridad de cualquier vehículo. Si dejan de operar durante un aguacero fuerte o en carreteras mojadas, el conductor puede perder visibilidad en cuestión de segundos, lo que eleva el riesgo de un incidente.

La solución del problema

La solución planteada por la compañía es relativamente simple. Los concesionarios de Ford y Lincoln revisarán el motor del limpiaparabrisas delantero en las unidades afectadas.

Si durante la inspección se detecta el componente defectuoso, el motor será reemplazado por una pieza nueva que no presenta el problema de desalineación identificado en la investigación.

El procedimiento no tendrá costo para los propietarios. Ford cubrirá completamente la reparación dentro de la campaña de retiro.

La automotriz comenzará a enviar notificaciones a los dueños de los vehículos afectados entre el 9 y el 13 de marzo. Los conductores podrán verificar si su unidad forma parte del retiro consultando el número VIN de su vehículo.

Seguir leyendo:

Stellantis lanza financiamiento al 0% en Jeep, Ram y Dodge

Licencia AB 60 en California: recomendaciones importantes antes de solicitarla en el DMV

¿Está acorde? El precio del Toyota RAV4 PHEV en EE.UU.