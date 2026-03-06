Hechos de la semana en inmigración: Kristi Noem fue despedida del DHS, pero los problemas de fondo persisten

El muy anticipado despido de Kristi Noem de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se concretó esta semana luego de sus desastrosas comparecencias ante dos comités del Congreso donde fue cuestionada por la violenta estrategia migratoria que resultó en la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, y por el uso excesivo de fondos públicos en cuestionables campañas de publicidad para que los inmigrantes se autodeporten.

Noem dijo que el presidente Trump tenía conocimiento de la campaña publicitaria de $220 millones de dólares, pero la Casa Blanca lo negó. Esta parece haber sido la gota que colmó la copa generando la salida de la funcionaria que según reportes de prensa, se convertirá en “enviada para el Escudo de las Américas”, una iniciativa centrada en la seguridad del Hemisferio Occidental.

Desde que Noem se refirió a las víctimas que murieron a manos de agentes migratorios, Renee Nicole Good y Alex Pretti, como “terroristas domésticos” sin tener pruebas, se inició el conteo regresivo para su salida pues las dos muertes de ciudadanos estadounidenses le mostraron al país un operativo migratorio desproporcionado y violento donde no se respetan los derechos ni siquiera de los ciudadanos. Las imágenes de agentes enmascarados y sin identificar asaltando y arrestando a personas en las calles o ingresando a viviendas sin órdenes judiciales han generado rechazo entre los estadounidenses.

Las protestas masivas en Minnesota encontraron eco a través del país y el descontento creció a tal grado que los índices de aprobación de Trump, en general y en materia migratoria, comenzaron a reducirse drásticamente. Trump decide entonces “suavizar” su estrategia, aunque únicamente en apariencia.

Primero removió al excomandante en jefe de los operativos migratorios en Minneapolis, Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans, Greg Bovino, quien mintió sobre Pretti diciendo que había atacado a los agentes migratorios blandiendo su arma. Pero Pretti estaba desarmado, neutralizado y en el suelo cuando los agentes le dispararon por la espalda.

Trump envió entonces a Tom Homan, el zar de la frontera, a encabezar los operativos migratorios tratando de dar la impresión de orden y control y de que se centrarán en verdaderos “criminales”. Habrán reducido la cifra de agentes en Minnesota de 3,000 a 650, pero el terror entre la comunidad prevalece.

Aunque Bovino y Noem estén fuera, la realidad es que el asesor presidencial, Stephen Miller, sigue siendo el arquitecto de la estrategia migratoria y en el fondo nada cambia.

De hecho, el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, elegido por Trump para suceder a Noem, si es confirmado por el Senado, es otro sello de goma de las posturas extremas de Trump en materia migratoria.

Mullin se ha referido a los agentes de ICE como “patriotas estadounidenses de pura cepa”. Y sobre el enfermero abatido a tiros, Pretti, dijo que “por desgracia, un individuo trastornado, que entró para causar el máximo daño, con una pistola cargada y un cargador adicional completamente lleno, fue abatido a tiros. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que los líderes demócratas asuman la responsabilidad de sus palabras?”

Mullin defiende el muro en la frontera y ha dicho que los niños ciudadanos deben irse del país con sus padres indocumentados si son deportados.

Aunque muchos aplauden la caída en desgracia de Noem, la realidad es que los problemas del DHS no son solo de personal sino de una cultura de crueldad, impunidad y corrupción que van más allá de un individuo.

Legisladores piden retorno de ‘Dreamer’ deportada

Los senadores demócratas Alex Padilla y Dick Durbin, de California e Illinois, respectivamente, y la congresista Delia Ramírez, están solicitando el retorno de la Dreamer María de Jesús Estrada, amparada por DACA y deportada a México tras 27 años viviendo en Estados Unidos.

Se calcula que el gobierno de Trump ha deportado a 86 beneficiarios de DACA que se supone estén protegidos de la deportación.

“Me deportaron injustamente. En un solo instante, me arrebataron casi 30 años de mi vida. Mi hogar, mi trabajo, mi comunidad, el lugar donde estaban mis recuerdos y mi futuro, desaparecieron de repente. Pero el mayor dolor no es perder un lugar, el mayor dolor es perder tiempo (que paso) con mi hija”, declaró Estrada.

Brote de sarampión en centro de detención de Texas

Un brote de sarampión en Camp East Montana en El Paso, Texas, la instalación más grande del estado, ya ha infectado a 14 personas y otras 12 están aisladas.

Esta instalación ha estado previamente en el ojo público por las muertes de inmigrantes, por denuncias de condiciones insalubres y falta de atención médica oportuna, y por haberse registrado brotes de Covid 19 y de tuberculosis.

La Opinión reportó que “el campamento East Montana, que alberga a un promedio de 2,954 personas en estructuras tipo carpa, abrió el año pasado tras la adjudicación de un contrato de $1,200 millones a Acquisition Logistics LLC, una empresa de Virginia sin experiencia previa en la operación de centros de ICE”.

Cita de la semana:

“No voy a votar a favor de destinar un dólar más a esa agencia (DHS) mientras sigan agrediendo a ciudadanos estadounidenses, irrumpiendo en hogares estadounidenses sin órdenes judiciales o asesinando a estadounidenses”, afirmó el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker. La salida de Noem, según los demócratas, no altera las exigencias de cambios en la forma en que operan ICE y CBP y que han llevado al cierre del DHS.

