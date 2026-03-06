No son para cualquiera: precios del Lexus ES 2026

Lexus decidió cambiar el rumbo de uno de sus sedanes más conocidos. El nuevo ES 2026 llega completamente renovado y con una estrategia clara que mira hacia la electrificación. La marca japonesa deja atrás las versiones exclusivamente a gasolina y ahora concentra su oferta en variantes híbridas y totalmente eléctricas.

Lee también: Marca china se burla del primer EREV de Volkswagen

Este movimiento no solo responde a una tendencia global. El segmento de los sedanes de lujo también se está adaptando a clientes que buscan eficiencia sin renunciar al confort y al refinamiento que tradicionalmente ofrece este tipo de vehículo.

Puedes leer: Ram 2500 Lunar Edition 2026 apuesta por un diseño espacial

El renovado ES llega además con un rediseño completo que modifica tanto su presencia exterior como el ambiente interior. El modelo crece ligeramente en tamaño y suma más equipamiento desde las versiones de entrada, lo que explica parte del ajuste en sus precios.

Una gama que deja atrás los motores tradicionales

La familia del ES cambia de forma importante para 2026. Desaparecen las versiones de gasolina pura conocidas como ES250 y ES350, modelos que durante años formaron parte de la oferta del sedán.

Ahora la gama se concentra en tres variantes principales. La primera es el ES350h, que mantiene la fórmula híbrida. A ella se suman dos modelos totalmente eléctricos llamados ES350e y ES500e.

El objetivo de Lexus es ofrecer alternativas más eficientes dentro del segmento de lujo mediano, sin perder el enfoque en calidad de materiales, silencio de marcha y tecnología de confort que caracteriza a la marca.

El híbrido sigue siendo una pieza clave

El ES350h continúa siendo una de las opciones más equilibradas dentro de la gama. Esta versión arranca en $50,995 dólares en el acabado Premium.

El precio representa un incremento cercano a $6,280 dólares frente al modelo equivalente anterior, aunque el nuevo ES incluye más equipamiento y un tamaño ligeramente mayor.

Quienes busquen un nivel más alto pueden optar por el acabado Premium+, que alcanza los $55,795 dólares.

Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El sistema híbrido entrega 243 caballos de fuerza y mantiene la tracción delantera como configuración base. También existe la posibilidad de añadir tracción integral pagando $1,400 dólares adicionales, una opción interesante para regiones con clima variable o carreteras resbaladizas.

La sorpresa llega con el modelo eléctrico

Uno de los puntos más llamativos del nuevo ES aparece en su versión totalmente eléctrica. Contra lo que muchos podrían imaginar, el modelo EV más accesible resulta más barato que el híbrido.

El ES350e eléctrico arranca en $48,795 dólares en el acabado Premium con tracción delantera. Su sistema desarrolla 220 caballos de fuerza y promete una autonomía cercana a las 300 millas.

Para quienes buscan una experiencia más equipada, Lexus también ofrecerá una versión Luxury con un precio de $57,195 dólares.

En el escalón superior aparece el ES500e, una variante eléctrica más potente que utiliza dos motores y tracción integral. Este modelo alcanza 338 caballos de fuerza, aunque su autonomía se reduce a unas 250 millas.

El precio inicial del ES500e se ubica en $51,795 dólares para la versión Premium y llega hasta $60,195 dólares en el acabado Luxury.

Lexus todavía no confirmó la fecha exacta de llegada a los concesionarios, aunque las primeras pruebas de manejo están previstas para mayo, lo que sugiere que el modelo podría empezar a venderse poco después.

Seguir leyendo:

Stellantis lanza financiamiento al 0% en Jeep, Ram y Dodge

Licencia AB 60 en California: recomendaciones importantes antes de solicitarla en el DMV

¿Está acorde? El precio del Toyota RAV4 PHEV en EE.UU.