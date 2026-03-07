Presentador de TV define a Kristi Noem como una “terrorista doméstica” que merece ir a Guantánamo

Stephen Colbert, reconocido presentador de televisión, despotricó en contra de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem al considerarla “una terrorista doméstica que merece ir a Guantánamo”, esto en alusión a los términos despectivos empleados por la republicana hacia los inmigrantes carentes de estatus legal.

Después de más de un año de encabezar la estrategia de arrestar y deportar a inmigrantes considerados un riesgo para la nación, la exgobernadora de Dakota del Sur dejó de contar con el respaldo del presidente Donald Trump y fue destituida como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ante los ojos de sus detractores, Kristi Noem cometió muchos errores al tratar de impulsar las detenciones y deportaciones de inmigrantes casi a la par de elevar sustancialmente los gastos de la agencia federal a su cargo en decenas de millones de dólares.

Por ello, Stephen Colbert no soportó las ganas de mofarse de la republicana de 54 años y durante una edición del show que conduce arremetió en su contra.

“Es demasiado pronto para saber exactamente por qué Kristi Noem se fue, pero antes de que descubramos más información sobre lo que sucedió, solo quiero decir con absoluta certeza: ella es una terrorista doméstica que merece ir a Guantánamo.

Me dicen que no es cierto, pero ¿sabes qué? Actué según la información que teníamos en ese momento”, expresó.

Al dejar de contar con el respaldo presidencial, el futuro de Kristi Noem en la política resulta una verdadera incógnita. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Sin embargo, los comentarios despectivos en Colbert no fueron los únicos dirigidos a la exgobernadora de Dakota del Sur, pues hasta su compañera de partido Nancy Mace no sólo respaldó su destitución como responsable del DHS, sino que sugirió citarla para aclarar algunas cuentas todavía no tan claras sobre el manejo de la agencia a su cargo.

“No tenía idea de cuánto dinero, cientos de millones de dólares, había desperdiciado Kristi Noem en sus relaciones públicas personales para todos esos anuncios de televisión que se transmiten por todo el país y que no tienen nada que ver con la deportación de inmigrantes ilegales. Ahora que tengo más información, creo que debemos volver a una posible citación para ella a través del Comité de Supervisión.

No creo que se aleje de esto, y no debería hacerlo, porque como republicanos, debemos exigirnos cuentas porque el presidente Trump está tratando de restablecer la confianza en nuestras instituciones, en el Congreso, en la Casa Blanca”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Senador demócrata busca iniciar una investigación contra Kristi Noem por perjurio

• Kristi Noem está envuelta en un escándalo generado por una millonaria campaña publicitaria de gobierno

• Kristi Noem enfrenta críticas por habitar una vivienda de la Guardia Costera sin pagar alquiler