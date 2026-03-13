Nuevo Rivian sorprende con un precio de menos de $60,000

Rivian decidió jugar fuerte en el mercado de los SUV eléctricos. La marca californiana presentó el nuevo R2 2027 con una propuesta que apunta directo al corazón del segmento familiar, combinando potencia de alto nivel, tecnología avanzada y un precio que busca atraer a muchos más conductores.

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La apuesta es clara. Rivian quiere que su próximo modelo sea el punto de entrada a la marca para miles de compradores que miraban con interés sus vehículos, pero no terminaban de dar el salto por el precio. El R2 llega para cambiar esa ecuación.

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Lo más llamativo aparece cuando se revisan las cifras. Este SUV compacto eléctrico puede alcanzar hasta 656 caballos de fuerza en su versión más potente y aún así mantener un precio de partida por debajo de los $60,000 dólares.

Versiones y precios que apuntan a un público más amplio

La variante más llamativa del lanzamiento es la Performance Launch Edition. Esta edición inicial arranca en $59,485 dólares y representa el tope de gama del modelo.

Con esa configuración, el R2 se posiciona como un rival directo de algunos de los eléctricos más populares del mercado. Incluso supera en potencia a modelos de lujo que cuestan bastante más dinero.

Meet the R2 color lineup featuring three brand new choices: Catalina Cove, Half Moon Grey, and Esker Silver. https://t.co/UcvubGREzQ pic.twitter.com/SlcOuATlFZ — Rivian (@Rivian) March 12, 2026

Debajo de esa versión aparece la variante Premium, que comienza en $55,485 dólares. Esta opción mantiene la tracción integral y buena parte del equipamiento tecnológico que caracteriza a la marca.

Rivian también tiene planes para ampliar la gama en los próximos años. Para 2028 llegarán versiones Standard con tracción trasera que arrancarán cerca de $46,495 dólares, lo que permitirá que el R2 alcance a un público aún más amplio dentro del mercado de vehículos eléctricos.

Potencia y autonomía que llaman la atención

El corazón del R2 es un sistema de doble motor eléctrico en las versiones superiores. La configuración más potente entrega 656 HP junto con 609 lb pie de torque.

La versión Premium baja un poco esas cifras, aunque sigue ofreciendo un desempeño contundente con 450 HP y 537 lb pie de torque.

Las cifras de aceleración también colocan al modelo en un territorio muy deportivo. Rivian estima que el R2 más potente puede pasar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos.

La batería de 88 kWh será común en las primeras versiones del modelo. Con ese paquete energético, la marca proyecta una autonomía cercana a las 330 millas según el ciclo de pruebas de la EPA.

La carga rápida también forma parte de la estrategia del vehículo. El sistema permite recuperar del 10 por ciento al 80 por ciento de la batería en unos 29 minutos gracias al puerto NACS integrado.

Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Preparado para salir del asfalto

Aunque el R2 tiene un tamaño más compacto que otros modelos de la marca, Rivian no quiere que pierda su espíritu aventurero.

El SUV ofrece una altura libre al suelo de 9,6 pulgadas y una configuración de ángulos que favorece el manejo fuera del asfalto. El ángulo de ataque alcanza los 25 grados y el ángulo de salida llega a los 26 grados.

El vehículo también puede atravesar casi 20 pulgadas de agua y tiene capacidad de remolque de hasta 4,400 libras, lo que lo vuelve una opción interesante para quienes buscan llevar remolques, botes o equipo de camping.

Las versiones más equipadas incorporan suspensiones semi activas y existe un paquete todoterreno opcional con ruedas específicas para mejorar el desempeño fuera del camino.

Interior tecnológico y enfoque minimalista

El interior del R2 sigue la línea de diseño característica de Rivian. El habitáculo apuesta por un estilo limpio con materiales de buena calidad y una distribución pensada para maximizar el espacio.

Los asientos delanteros cuentan con 12 ajustes eléctricos y funciones de calefacción y ventilación. El sistema de sonido alcanza una potencia de 975 vatios y el modelo mantiene uno de los detalles más curiosos de la marca, una linterna recargable integrada en la puerta.

El Rivian R2 quiere competir con el Tesla Model Y. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

En la parte trasera, el espacio también es generoso con más de 40 pulgadas de altura disponible y un área para las piernas pensada para viajes largos. El maletero ofrece 29 pies cúbicos de capacidad que pueden ampliarse hasta unos 70 pies cúbicos cuando se pliegan los asientos traseros.

La tecnología también juega un papel importante en la experiencia del vehículo. El volante Haptic Halo permite controlar varias funciones mediante gestos intuitivos y el paquete Autonomy+ incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción con 11 cámaras y cinco radares.

Las primeras unidades del Rivian R2 Performance Launch Edition comenzarán a entregarse en la primavera de 2026. La versión Premium llegará poco después.

Las variantes Standard, que prometen ser las más accesibles de la gama, están programadas para 2028. Entre ellas aparecerán configuraciones con hasta 345 millas de autonomía y otras más económicas con cerca de 275 millas.

La Launch Edition también incluirá algunos detalles exclusivos, como una llave especial en color Rivian Green, un paquete de remolque de serie y la opción de pintura Launch Green.

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