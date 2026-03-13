¡Vaya retiro! Son más de 2.3 millones SUV de Ford

Miles de propietarios de SUV Ford comenzaron a recibir una notificación que nadie quiere encontrar en el buzón. La marca estadounidense inició un retiro masivo que alcanza a más de 2.3 millones de vehículos vendidos en los últimos años, una cifra que lo convierte en uno de los llamados a revisión más grandes recientes para la compañía.

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La decisión responde a la detección de tres fallas distintas que pueden afectar la visibilidad del conductor y, por lo tanto, la seguridad al manejar. El proceso se realiza bajo supervisión de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, conocida como NHTSA.

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Ford asegura que los propietarios no tendrán que pagar nada por las reparaciones. Las soluciones se aplicarán en concesionarios autorizados o mediante actualizaciones tecnológicas cuando sea posible.

Los modelos involucrados en el retiro

La campaña incluye varios de los SUV más conocidos del catálogo de la marca. Los vehículos afectados corresponden a años modelo entre 2020 y 2026, lo que significa que muchos de ellos siguen siendo relativamente nuevos en el mercado.

Entre los modelos Ford incluidos aparecen Explorer fabricados entre 2020 y 2024, Escape de 2020 a 2022, Bronco de 2021 a 2026 y Edge de 2021 a 2024.

La marca de lujo Lincoln también está involucrada en este proceso. En ese caso, los modelos afectados son Aviator producidos entre 2020 y 2024 y Corsair fabricados entre 2020 y 2022.

El retiro total se divide en tres campañas separadas. Cerca de 890,000 unidades presentan un problema relacionado con la cámara de reversa, unas 849,000 están vinculadas con el sistema electrónico del vehículo y aproximadamente 605,000 tienen un defecto en el sistema de limpiaparabrisas.

Tres fallas que afectan la visibilidad

Aunque se trata de problemas distintos, todos tienen algo en común. Pueden limitar la capacidad del conductor para ver correctamente lo que ocurre alrededor del vehículo.

Uno de los defectos detectados aparece en la cámara trasera. En casi 890,000 unidades, la imagen puede mostrarse invertida cuando el conductor selecciona la marcha atrás.

Ford Explorer 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El origen está en una anomalía eléctrica dentro de un circuito del sistema que gestiona la pantalla del vehículo. Reiniciar el sistema puede corregirlo momentáneamente, aunque no elimina el problema de forma definitiva.

Otro inconveniente se relaciona con el módulo que controla el sistema multimedia del vehículo. En más de 849,000 SUV, ese componente puede calentarse demasiado hasta alcanzar unos 105 grados Celsius.

Cuando eso ocurre, el sistema puede apagarse por seguridad y la pantalla central deja de funcionar temporalmente. En esa situación, la cámara de reversa desaparece y el conductor pierde esa ayuda visual al estacionar o maniobrar.

El tercer problema es completamente mecánico. En unos 605,000 vehículos se detectó un error de ensamblaje en el motor de los limpiaparabrisas delanteros. La conexión eléctrica puede quedar desalineada y provocar pérdida de potencia. En condiciones de lluvia o nieve, esa falla podría reducir la visibilidad frontal.

¿Cómo solucionará Ford el problema?

La compañía ya trabaja en soluciones específicas para cada uno de los defectos. En los casos vinculados a la cámara y al sistema electrónico, Ford prepara actualizaciones de software que podrán instalarse de manera remota o directamente en los concesionarios.

El Ford Escape 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La primera actualización está prevista para el segundo trimestre de 2026, mientras que otra intervención aún se encuentra en desarrollo.

El problema del limpiaparabrisas requiere una reparación más tradicional. En esos vehículos será necesario reemplazar completamente el motor del sistema para eliminar el defecto.

Lo que deben hacer los propietarios

Los conductores que tengan uno de estos SUV deberían verificar si su vehículo está incluido en el retiro. La forma más sencilla es revisar el número VIN en la página oficial de Ford o en el portal de la NHTSA.

Si el vehículo aparece en la lista, el siguiente paso es programar una visita en el concesionario para realizar la reparación correspondiente.

Ford insiste en que todas las intervenciones serán gratuitas e incluirán tanto las piezas como la mano de obra. La compañía también recomienda no ignorar las cartas de notificación que comenzarán a llegar a los propietarios en las próximas semanas.

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