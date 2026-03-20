Xiaomi arrasó con su auto eléctrico en menos de una hora

Hay lanzamientos que pasan desapercibidos y otros que directamente colapsan la demanda. Lo que acaba de hacer Xiaomi entra en esta segunda categoría. Su nuevo eléctrico, el SU7 de 2026, ni siquiera había terminado de asentarse tras la presentación y ya estaba prácticamente agotado.

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El dato habla por sí solo. En apenas 34 minutos, la marca logró asegurar más de 15,000 pedidos.

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Lo interesante es que esta respuesta no parece casual. La compañía ha logrado trasladar al mundo automotor algo que ya dominaba en electrónica de consumo, generar expectativa y cerrar ventas en tiempo récord.

Un ritmo que sorprende a la industria

Mientras muchas marcas todavía dependen de concesionarios y procesos más tradicionales, Xiaomi juega en otra liga. Su estrategia es directa, digital y enfocada en volumen desde el primer momento.

La previsión inicial era vender 16,000 unidades en todo un mes y la realidad fue otra. En menos de una hora, ya estaban cerca de ese objetivo. Para cualquier fabricante, esto cambia completamente el panorama, sobre todo en términos de producción y logística.

Este tipo de cifras también empieza a incomodar a la competencia, que ve cómo un actor relativamente nuevo gana terreno a gran velocidad.

Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Tecnología que respalda el entusiasmo

Más allá del impacto mediático, el nuevo modelo tiene argumentos sólidos. El Xiaomi SU7 2026 mantiene una estética continuista, pero mejora donde realmente importa.

La versión Pro destaca por ofrecer hasta 902 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC, una cifra que lo coloca entre los más eficientes del mercado. Por su parte, la variante Max apuesta por una arquitectura de 900 V que permite recuperar hasta 670 kilómetros en solo 15 minutos de carga.

En términos de tamaño, juega en la misma categoría que modelos como el BMW i5 o el Mercedes EQE, lo que lo posiciona directamente en el segmento premium eléctrico.

Llega el esperado Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

El precio, la clave del fenómeno

Si hay algo que termina de explicar este éxito es el precio. En China, el modelo base parte desde unos $30,000 dólares, una cifra difícil de ignorar considerando todo lo que ofrece.

Las versiones con mayor autonomía rondan los $34,000 dólares, lo que sigue siendo competitivo frente a muchos rivales. Para ponerlo en contexto, en varios mercados ese dinero apenas alcanza para un eléctrico mucho más básico y con menos alcance.

Ese equilibrio entre prestaciones y costo es, probablemente, el mayor acierto de Xiaomi en esta etapa.

El Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Lo que viene ahora

Con este inicio, la marca apunta alto. Su planta en Pekín ya produce cerca de 800 unidades diarias, con la meta de alcanzar las 16,000 mensuales en el corto plazo.

Si la demanda se mantiene, Xiaomi podría superar las 400,000 entregas en 2026, una cifra que lo consolidaría como un jugador fuerte en la industria global. Y eso sin contar los nuevos modelos que ya están en camino, incluyendo un SUV de gran tamaño que ampliará la gama.

El siguiente paso será Europa, donde la expectativa ya empieza a crecer. Si repite esta fórmula, Xiaomi no solo venderá autos, también podría cambiar la forma en que entendemos su comercialización.

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