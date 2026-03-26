El Corvette seguirá sin caja manual y ya es oficial

Para muchos fanáticos, manejar el Chevrolet Corvette siempre estuvo ligado a la sensación de controlar cada cambio. Esa conexión directa, casi visceral, que ofrecía la transmisión manual.

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Esa etapa ya quedó atrás y, por lo visto, no regresará. Chevrolet fue claro y directo. No habrá versiones manuales en el Corvette actual ni en los que vendrán. Un mensaje que baja las expectativas de quienes todavía esperaban un giro inesperado.

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Un cambio que viene desde la generación pasada

El último Corvette con caja manual fue el C7, cuya producción terminó en 2020. A partir de ahí llegó el C8, con motor central y una apuesta completamente distinta, tanto en diseño como en mecánica.

El cambio no fue menor. El nuevo enfoque dejó fuera la opción manual y se centró en una transmisión automática de doble embrague.

Desde entonces, el tema ha sido recurrente entre los seguidores de la marca, que no han dejado de pedir el regreso de la palanca tradicional.

Rumores, ilusiones y una respuesta definitiva

Hace un tiempo, la aparición de una transmisión manual desarrollada por Tremec encendió la conversación. La pieza fue mostrada como compatible con el Corvette C8, lo que llevó a muchos a pensar que Chevrolet podría reconsiderar su postura.

Pero la ilusión duró poco. Desde la marca salieron a aclarar el panorama sin rodeos. Durante una presentación ante medios, el ingeniero jefe del Corvette, Tony Roma, fue contundente al afirmar que no existe ningún plan para desarrollar o adaptar una transmisión manual para este modelo.

Incluso dejó entrever que la iniciativa de Tremec no estaba alineada con los planes de la compañía.

La lógica detrás de la decisión

Más allá de la nostalgia, hay razones concretas que explican esta postura. Desde Chevrolet aseguran que la demanda de versiones manuales en el C7 fue baja en comparación con las automáticas.

Josh Holder también explicó que el avance de las transmisiones actuales hace que la diferencia en desempeño sea clara. Las cajas automáticas modernas no solo son más rápidas, también optimizan mejor la potencia y reducen errores en conducción exigente.

El Corvette C8 utiliza una transmisión de ocho velocidades con doble embrague. Este sistema permite cambios prácticamente instantáneos, algo clave tanto en pista como en manejo diario.

Más eficiencia, menos romanticismo

El giro hacia lo automático no responde únicamente a números de ventas. También tiene que ver con cómo se diseñan hoy los autos deportivos. Cada detalle apunta a mejorar tiempos, eficiencia y control.

Las transmisiones de doble embrague permiten aprovechar mejor el torque, trabajar en conjunto con sistemas electrónicos avanzados y ofrecer una experiencia más consistente. En ese contexto, la caja manual pierde terreno.

Claro que no todo es técnica. Para muchos conductores, la experiencia de manejar sigue siendo emocional. Y ahí la transmisión manual tiene un lugar especial que ninguna tecnología termina de reemplazar.

Un mercado que ya tomó partido

Aunque el debate sigue vivo entre los entusiastas, el mercado en general parece haber tomado una decisión. Cada vez más compradores eligen transmisiones automáticas, incluso en autos deportivos.

En el día a día, la comodidad pesa. En pista, la eficiencia manda. Y en ese equilibrio, marcas como Chevrolet optan por lo que mejor funciona en términos globales.

El Corvette, uno de los íconos más importantes del automovilismo estadounidense, entra de lleno en esa nueva lógica. Puede que pierda algo de ese encanto clásico para algunos, pero gana en precisión, rendimiento y adaptación a los tiempos actuales.

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