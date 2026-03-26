Histórico: BMW i3 y su autonomía récord en eléctricos

Una cifra lo cambia todo, y en el caso del nuevo BMW i3, ese número es 440 millas de autonomía con una sola carga, una marca que lo coloca por encima de casi todos los eléctricos pensados para el uso diario. No estamos hablando de un modelo exclusivo o inalcanzable, sino de un sedán que apunta directamente al público masivo.

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La apuesta de BMW es clara y es llevar la movilidad eléctrica a un nivel donde la preocupación por la autonomía deje de ser un tema constante. Y lo hace con un producto que, al menos en papel, mezcla eficiencia, rendimiento y un precio relativamente competitivo dentro del segmento.

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Un eléctrico pensado para la vida real

Este i3, previsto para 2027, no juega en la liga de los superautos ni pretende hacerlo. Con un precio estimado cercano a $50,000 dólares en Estados Unidos, se posiciona como una alternativa seria frente a modelos que dominan el mercado.

Lo interesante es que no sacrifica el ADN de la marca. BMW logra mantener ese equilibrio entre confort y manejo dinámico que siempre ha sido parte de su identidad, incluso en un contexto totalmente eléctrico.

La clave está en su batería de 112,2 kWh, que ofrece un 20 % más de densidad energética frente a generaciones anteriores. Esto se traduce en más kilómetros sin necesidad de aumentar de forma drástica el tamaño o el peso del conjunto.

Prestaciones que acompañan el discurso

Debajo de la carrocería hay más que números de autonomía. El sistema de doble motor con tracción integral xDrive entrega 463 caballos de fuerza y 476 lb-pie de torque, cifras que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en unos cuatro segundos.

Detalles del BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Más allá de la aceleración, lo que destaca es la forma en la que el auto responde. La entrega de potencia es progresiva, controlada y, sobre todo, utilizable en el día a día.

La arquitectura de 800 voltios también juega un papel importante. Permite pasar del 10% al 80% de carga en unos 20 minutos, sumando hasta 308 millas de autonomía en ese tiempo. Esto cambia por completo la experiencia de uso para quienes dependen de la carga rápida.

Plataforma nueva, sensaciones distintas

El i3 estrena la plataforma Neue Klasse NAx, desarrollada desde cero para vehículos eléctricos. Aquí la batería no solo alimenta el sistema, también forma parte de la estructura del vehículo.

Ese enfoque mejora la rigidez del conjunto y baja el centro de gravedad, lo que se traduce en un comportamiento más estable y preciso. En carretera, se siente más cercano a un sedán tradicional que a muchos eléctricos que priorizan la comodidad sobre la dinámica.

Además, el trabajo aerodinámico permite reducir la resistencia al avance, algo clave para alcanzar cifras de autonomía tan altas.

Cómo queda frente a sus competidores

El nuevo i3 llega con argumentos fuertes frente a modelos ya establecidos. El Mercedes-Benz CLA 250+ ofrece 374 millas de autonomía con un precio base de $47,250 dólares, mientras que el Tesla Model 3 Long Range RWD se queda en 363 millas y parte desde $36,990 dólares.

Detalles del BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

En otro extremo aparece el Lucid Air Grand Touring, que alcanza 512 millas, pero con un precio que supera los $114,900 dólares. Es decir, juega en otra categoría.

Lo que propone BMW es un punto medio muy atractivo. Más alcance que la mayoría de sus rivales directos sin disparar el precio a niveles prohibitivos.

Lo que viene para BMW en eléctricos

El lanzamiento del i3 será solo una parte de la estrategia. La misma plataforma llegará primero al iX3, un SUV que debutará en Europa en 2026 y luego en Estados Unidos. Este modelo ofrecerá cerca de 400 millas de autonomía y un precio estimado de $60,000 dólares en su versión más equipada.

También se empiezan a escuchar rumores sobre versiones más radicales, incluso un posible iM3 con cifras cercanas a los 700 caballos de fuerza. BMW deja la puerta abierta a distintas variantes, dependiendo de cómo evolucione la demanda.

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