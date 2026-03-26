Subaru muestra un SUV eléctrico de 420 HP en el NY Auto Show

Subaru empieza a calentar el ambiente antes de uno de los eventos más importantes del calendario automotor, el NY Auto Show. La marca japonesa soltó un adelanto que, sin mostrar demasiado, ya dejó claro que lo que viene no es un modelo más dentro de su catálogo.

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Las primeras pistas apuntan a un SUV eléctrico que busca marcar un antes y un después, no solo por su tecnología, sino por la ambición que hay detrás del proyecto. Subaru quiere meterse de lleno en un segmento que hoy está creciendo a gran velocidad, el de los SUV eléctricos familiares con buenas prestaciones.

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Un diseño que mantiene el ADN Subaru

El teaser publicado por la marca muestra un vehículo todavía cubierto, rodando junto a la costa con una estética muy reconocible. Incluso con ese nivel de misterio, hay elementos que permiten identificarlo rápidamente como parte de la nueva familia eléctrica.

Las luces diurnas con diseño en seis módulos recuerdan a modelos como el Subaru Solterra, además de otros conceptos recientes de la marca. También aparecen detalles como el logo iluminado al frente y las barras de techo, dos guiños claros al enfoque aventurero que Subaru no está dispuesto a abandonar.

Potencia que cambia las reglas del juego

Si hay un dato que realmente llama la atención es la potencia. Subaru confirmó que este SUV alcanzará los 420 caballos de fuerza, lo que lo convierte en el modelo más potente que haya producido la marca hasta ahora.

Subaru Solterra. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Esa cifra no llega sola. Todo indica que contará con tracción integral de serie, lo que implica la presencia de al menos dos motores eléctricos. La combinación promete una respuesta inmediata, buen control en distintas superficies y un comportamiento sólido tanto en carretera como fuera de ella.

Más que velocidad pura, la marca busca transmitir seguridad y confianza en cualquier condición. Es parte de su identidad y no parece que eso vaya a cambiar con la electrificación.

Espacio y enfoque familiar en el centro

Hay otro detalle interesante en el mensaje de Subaru. La palabra familia aparece varias veces, lo que sugiere que este modelo podría ofrecer tres filas de asientos.

Eso lo colocaría en una categoría donde todavía hay espacio para nuevos jugadores. Un SUV eléctrico grande, con capacidad para más de cinco pasajeros, pensado para viajes largos y uso cotidiano.

Este movimiento también ampliaría el alcance de la marca. Hasta ahora, Subaru se ha enfocado en eléctricos compactos o medianos, pero este modelo apunta a un público que necesita más espacio sin renunciar a prestaciones.

Encaja perfecto en la estrategia eléctrica

Subaru ha ido construyendo su portafolio eléctrico paso a paso. El Subaru Solterra abrió el camino como una opción equilibrada, mientras otros modelos han explorado distintas propuestas dentro del segmento.

Así es el interior de la Subaru Solterra 2025. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Este nuevo SUV se posicionaría como el tope de gama. Más potente, posiblemente más grande y con un enfoque más completo en términos de uso familiar.

Lo interesante es que no pierde la esencia de la marca. Sigue siendo un vehículo pensado para disfrutar tanto en ciudad como fuera de ella, con esa mezcla de robustez y practicidad que caracteriza a Subaru.

La cita clave será en Nueva York

La presentación oficial está programada para el 1 de abril de 2026 en el New York International Auto Show 2026. Ahí se conocerán todos los detalles que todavía están bajo llave, como la autonomía, la capacidad de la batería y los tiempos de carga.

También será el momento de hablar de precios, que todavía no han sido revelados pero serán clave para definir su impacto en el mercado.

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