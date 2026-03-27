Incierto: BMW duda del eléctrico como única vía a futuro

No todo en la industria automotriz gira en torno a una única respuesta, por más que la electrificación parezca dominar la conversación. En medio de esa carrera, BMW prefiere pisar con cautela y evitar decisiones que puedan condicionar su futuro.

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La visión no es improvisada ni mucho menos. Desde dentro del grupo alemán reconocen que el mercado está cambiando a una velocidad difícil de anticipar. Harald Gottsche, responsable de producción de sistemas de propulsión, lo dejó claro en una entrevista reciente: “No sabemos qué va a querer el cliente dentro de cinco años”.

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Esa frase resume bastante bien la postura de la marca. En una industria donde los desarrollos llevan años y las inversiones son millonarias, elegir mal el camino puede convertirse en un problema serio.

El BMW Alpina XB7. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

No todo pasa por la batería

A diferencia de otros fabricantes europeos que están apostando fuerte por el coche eléctrico puro, BMW insiste en mantener abiertas varias opciones. En su hoja de ruta conviven modelos eléctricos, híbridos enchufables, motores de combustión y una apuesta clara por el hidrógeno a mediano plazo.

La compañía ya confirmó que en 2028 lanzará su primer modelo de producción en serie impulsado por pila de combustible. No se trata de reemplazar al eléctrico, sino de sumar una alternativa más dentro de su portafolio.

Ese enfoque también se refleja en futuros modelos como el BMW X5, que podría ofrecer hasta cinco tipos de propulsión distintos dependiendo del mercado. Una jugada que apunta a adaptarse a realidades muy diferentes en infraestructura, regulación y preferencias del público.

El BMW X4. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El hidrógeno entra en escena

El desarrollo del hidrógeno no es algo nuevo para BMW. De hecho, la marca lleva más de una década utilizándolo en procesos internos, como en su planta de Leipzig. Ahora busca dar un paso más y llevar esa tecnología a las calles.

En este camino, la alianza con Toyota juega un papel clave. Ambas compañías reforzaron su colaboración para avanzar en sistemas de pila de combustible, reducir costos y facilitar el desarrollo de infraestructura.

La lógica detrás de esta apuesta es clara. El hidrógeno podría encontrar su punto de partida en el transporte pesado, donde camiones y autobuses ayudarían a generar demanda y justificar la inversión en estaciones de repostaje.

El verdadero desafío del eléctrico

BMW no está negando el avance del coche eléctrico. De hecho, reconoce que sus modelos actuales cumplen perfectamente con las necesidades del día a día. El problema, según la compañía, está en otro lugar.

Este es el BMW M3 CS. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

La infraestructura de carga sigue siendo el gran cuello de botella, especialmente en entornos urbanos o para quienes no tienen acceso a un punto de carga doméstico. A eso se suma la falta de transparencia en algunas tarifas públicas, un factor que todavía genera desconfianza entre los usuarios.

Este escenario explica por qué la marca evita cerrarse a una sola solución. La transición energética no avanza al mismo ritmo en todos los mercados, y eso obliga a pensar en estrategias más flexibles.

Una apuesta que mira al largo plazo

El movimiento de BMW no es tanto una resistencia al cambio como una forma de cubrirse ante la incertidumbre. Mantener varias tecnologías en desarrollo implica más complejidad, pero también reduce el riesgo de quedarse atrás.

Incluso los motores de combustión podrían seguir teniendo espacio si evolucionan hacia combustibles neutros en emisiones. Es una idea que la marca no descarta, sobre todo en regiones donde la electrificación avanza más lento.

El verdadero examen llegará en 2028, cuando BMW ponga en el mercado su primer modelo de hidrógeno en producción masiva. Ahí se verá si esta estrategia de múltiples caminos logra marcar la diferencia en una industria que todavía está lejos de tener una única respuesta clara.

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