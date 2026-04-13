No gastes de más en RAM para tu MacBook: esto es lo que necesitas saber antes de comprar

Si estás pensando en comprar una MacBook, seguro que ya te has topado con la gran pregunta que nadie sabe responder con claridad: ¿cuánta memoria RAM necesito realmente? Y aquí viene el primer error que comete casi todo el mundo — comparar los gigabytes de una Mac directamente con los de una PC con Windows. Eso es como comparar manzanas con naranjas, y en este caso, literalmente.

Antes de que vayas a la tienda de Apple a configurar tu próximo equipo, necesitas entender algo fundamental: macOS y Windows consumen la memoria RAM de formas radicalmente distintas. Una Mac con 16 GB puede superar en rendimiento diario a una PC con 32 GB, y no es marketing — es arquitectura.

Por qué la RAM de una Mac no es igual a la de Windows

Aquí está el detalle que cambia todo. Con la llegada de los chips Apple Silicon (M1, M2, M3, M5 y ahora M5), Apple introdujo lo que llaman memoria unificada. Esto significa que la CPU, la GPU y el resto de componentes del sistema comparten una sola reserva de memoria de altísima velocidad, en lugar de tener memorias separadas como ocurre en la mayoría de las PCs.

En un PC con Windows, la tarjeta gráfica tiene su propia VRAM y el procesador tiene su RAM. Cuando necesitan intercambiar datos entre sí, hay latencia y pérdida de eficiencia. En una Mac, eso no ocurre — todos los componentes acceden al mismo banco de memoria, lo que reduce drásticamente los tiempos de espera.

Además, macOS utiliza un sistema de compresión de memoria inteligente: cuando la RAM empieza a llenarse, el sistema comprime los datos en lugar de moverlos al disco (lo que se llama swap o paginación). Windows también hace swap, pero de forma mucho más agresiva y con mayor impacto en el rendimiento. El resultado práctico es sencillo: 8 GB de memoria unificada en una Mac equivalen aproximadamente a 12 GB de RAM convencional en Windows. Así que sí, estás obteniendo más de lo que el número indica.

macOS también cuenta con una tecnología llamada App Nap, que reduce automáticamente el consumo de recursos de las aplicaciones que están en segundo plano, liberando memoria para lo que realmente estás usando en ese momento. Nada de esto existe de fábrica en Windows.

¿Cuánta RAM necesitas según tu MacBook?

Ahora sí, vamos al grano. La respuesta depende de qué modelo de MacBook elijas y para qué la vas a usar.

MacBook Air M5 — Este equipo arranca con 16 GB de memoria unificada y es configurable hasta 24 GB o 32 GB. La MacBook Air está diseñada para usuarios que necesitan portabilidad y un rendimiento sólido para tareas del día a día.

16 GB : perfecta para estudiantes, periodistas, usuarios de redes sociales, navegación web intensa, streaming, hojas de cálculo y edición ligera de fotos o video corto.

: perfecta para estudiantes, periodistas, usuarios de redes sociales, navegación web intensa, streaming, hojas de cálculo y edición ligera de fotos o video corto. 24 GB : recomendable si trabajas con múltiples aplicaciones abiertas durante horas seguidas, editas videos de forma ocasional o usas herramientas de diseño como Figma o Lightroom.

: recomendable si trabajas con múltiples aplicaciones abiertas durante horas seguidas, editas videos de forma ocasional o usas herramientas de diseño como Figma o Lightroom. 32 GB en una Air: honestamente, es dinero que probablemente no vas a necesitar en este modelo. Si tu flujo de trabajo requiere tanto, lo mejor es saltar directamente a una MacBook Pro.

MacBook Pro M5 — Aquí la historia cambia. La Pro base empieza en 16 GB o 24 GB de memoria unificada, configurable hasta 32 GB. Y si te vas al chip M5 Pro, el punto de partida sube a 24 GB con opción de hasta 48 GB.

16-24 GB en MacBook Pro M5 base : ideal para desarrolladores de software, editores de video que trabajan en resolución Full HD o 4K ligera, diseñadores gráficos profesionales y periodistas de tecnología con flujos de trabajo exigentes.

: ideal para desarrolladores de software, editores de video que trabajan en resolución Full HD o 4K ligera, diseñadores gráficos profesionales y periodistas de tecnología con flujos de trabajo exigentes. 24-48 GB en MacBook Pro M5 Pro : el punto ideal para los creativos serios. Edición de video 4K y 8K, animación 3D, desarrollo de aplicaciones complejas, producción musical profesional. Los 24 GB de hoy equivalen a lo que eran los 16 GB de hace cuatro años .

: el punto ideal para los creativos serios. Edición de video 4K y 8K, animación 3D, desarrollo de aplicaciones complejas, producción musical profesional. . 64 GB o más en MacBook Pro M5 Max: este territorio es para machine learning, renderizado profesional, trabajo con modelos de IA locales o producción cinematográfica. Si no sabes si lo necesitas, probablemente no lo necesitas.

Recomendación final según tu perfil de usuario

Para no dejarte con la duda, aquí va la guía rápida y directa:

Usuario casual (web, redes, Office, streaming) : MacBook Air con 16 GB — no necesitas más, el sistema lo gestiona de maravilla.

: — no necesitas más, el sistema lo gestiona de maravilla. Profesional creativo o técnico moderado : MacBook Pro M5 con 24 GB — el punto dulce entre precio y rendimiento real.

: — el punto dulce entre precio y rendimiento real. Creativo avanzado o developer serio : MacBook Pro M5 Pro con 24 o 36 GB — aquí no querrás quedarte corto en dos años.

: — aquí no querrás quedarte corto en dos años. Profesional de alto rendimiento (IA, cine, ingeniería): MacBook Pro M5 Max con 48 GB o más — esta es tu herramienta, sin compromisos.

Una última cosa: a diferencia de muchas laptops con Windows, la RAM en una MacBook no es upgradeable después de la compra. Está soldada a la placa base. Así que si tienes dudas entre dos opciones, sube un nivel — tu yo del futuro te lo agradecerá.

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