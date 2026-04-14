Documentos históricos llegan a la USC para su exposición por el 250 aniversario de la nación

Nueve documentos históricos originales de la época fundacional, procedentes de los Archivos Nacionales en Washington, D.C,, llegaron este lunes al sur de California para una exposición itinerante por el 250 aniversario de la nación.

Los documentos viajaron a bordo de la aeronave que los organizadores denominan el “Avión de la Libertad” y fueron recibidos en el Aeropuerto de Van Nuys para su tercera escala en el país, la cual tendrá lugar en el campus de la Universidad del Sur de California (USC).

Se informó que la USC fue la única universidad seleccionada para recibir los documentos históricos durante su gira por el país.

Sigue leyendo: USC cancela debate entre candidatos para gobernador de California

“Es increíblemente emocionante y un gran privilegio. Cuando se nos presentó la oportunidad de ser la única universidad que recibiría estos documentos de la época fundacional, sinceramente, la aproveché de inmediato”, declaró el presidente de la USC, Beong-Soo Kim, en una entrevista con la cadena ABC.

Los documentos históricos, que llegaron a bordo del Boeing 737 “Avión de la Libertad”, incluyen algunos de los registros más importantes que ayudaron a conformar la nación.

“Vi la oportunidad para la USC, no solo de crear un lugar donde nuestros estudiantes y profesores pudieran venir a examinar estos documentos de cerca, sino también como una oportunidad para que toda la comunidad de Los Ángeles viniera a verlos y reflexionara sobre su valor perdurable”, añadió.

Sigue leyendo: USC niega sesgo en debate político para candidatos a gobernador de California

Los documentos permanecerán en cajas hasta su exhibición en el Museo de Arte Fisher de la USC. Los documentos incluyen juramentos de lealtad originales de 1778, el Tratado de París que puso fin a la Guerra de Independencia, y un grabado de 1823 de la Declaración de Independencia.

Cadetes descargan los documentos históricos del “Avión de la Libertad”. Crédito: Damian Dovarganes | AP

En la colección también se incluyen borradores iniciales relacionados con la Constitución y la Declaración de Derechos, para que las personas que las admiren tengan una visión de primera mano de los cimientos de la democracia estadounidense.

“Estos documentos nunca han salido de Washington, D.C., por lo que la oportunidad de recibirlos en la USC es absolutamente emocionante”, aseguró la directora ejecutiva de los Museos de la USC, Bethany Montagano.

Sigue leyendo: Xavier Becerra critica a USC por falta de equidad en debate gubernamental

La exposición de los documentos históricos se inaugura este viernes 17 de abril en el Museo de Arte USC Fischer, y permanecerá abierta hasta el 3 de mayo, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los días 20 y 27 de abril, la exposición permanecerá cerrada al público.

Los organizadores informaron que la entrada es gratuita, pero los boletos de acceso deben ser reservados con antelación en este enlace.

Debido a que el aforo es limitado, la reserva de boletos es de acuerdo con un horario predeterminado, que se debe seleccionar al momento de elegir la fecha, con intervalos de 30 minutos.

Sigue leyendo: En huelga más de 1,400 enfermeras de dos hospitales de USC en Los Ángeles

Los directivos del Museo de Arte USC Fischer aclararon que no habrá visitas guiadas ni excursiones para grupos para esta exposición.

El museo se encuentra en el campus de University Park de la USC, en 823 Exposition Boulevard, en Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Latinos vencen obstáculos y se encaminan a universidades de prestigio

· USC aumenta 6% la matrícula de los estudiantes durante los próximos cinco años

· La historia detrás del uniforme de una conserje de USC