Trump termina relación con Catholic Charities: fin de una era de apoyo a menores migrantes en Miami

El gobierno del presidente Donald Trump, puso fin a un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami, Florida, que durante años se encargó de brindar alojamiento y cuidado a menores migrantes que llegan solos al país.

La decisión fue tomada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que canceló el acuerdo con Catholic Charities en Miami, una relación que se mantenía desde la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida.

El arzobispo Thomas Wenski, de la Arquidiócesis de Miami reconoció en una nota publicada por el Miami Herald, que el gobierno de los Estados Unidos “ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación” con Catholic Charities.

“Los servicios de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido reconocidos por su excelencia y han servido como modelo para otras agencias en todo el país. Sin embargo… han sido despojados de su financiación y se verán obligados a cerrar en un plazo de tres meses”, añadió el arzobispo.

Tensiones entre Trump y León XIV

El cierre del contrato se da justo en medio de tensiones entre el Gobierno de Trump y el papa León XIV y la comunidad católica de EE.UU.

El domingo pasado Trump aseguró que el pontífice es un hombre “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

En un largo mensaje en su red Truth Social, el mandatario instó al pontífice a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque, aseguró, “está perjudicando a la Iglesia católica”.

Tras estas declaraciones Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

El papa León XIV dijo que no le teme al gobierno de Trump

En respuesta al republicano, León XIV dijo que “no tiene miedo a la administración Trump” y que “seguirá levantando la voz para construir la paz”.

Aunque sin citar el nombre de Trump, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.

Sigue leyendo: