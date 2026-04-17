Brutal para persecuciones: así es la Ram 2500 ERV 2027

La Ram 2500 ERV 2027 es una pick-up que está diseñada para situaciones extremas y que no busca comodidad ni lujo como prioridad, sino respuesta inmediata cuando el contexto se vuelve crítico.

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La propuesta de Ram va mucho más allá de adaptar un modelo existente. Aquí se tomó como base la 2500 convencional y se llevó a un terreno completamente distinto, uno donde la exigencia es constante y los errores no tienen margen. Hablamos de persecuciones, rescates y operaciones donde cada segundo pesa.

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Pensada para el trabajo más exigente

Las fuerzas policiales y equipos de emergencia en Estados Unidos no eligen sus vehículos al azar. Necesitan máquinas que soporten castigo, que respondan en cualquier terreno y que mantengan el ritmo incluso bajo presión extrema.

Por eso, esta versión ERV se desarrolló con un objetivo claro, convertirse en una herramienta confiable en escenarios complejos. No es casualidad que haya logrado superar las exigentes pruebas de la Policía Estatal de Michigan, un filtro que históricamente deja afuera a muchos modelos que no están a la altura.

Esa certificación le abre la puerta a un mercado muy específico, donde la durabilidad y el rendimiento pesan más que cualquier otro atributo.

Un V8 que no se guarda nada

Debajo del capó, la Ram 2500 ERV apuesta por lo clásico, pero efectivo. Monta un motor HEMI V8 de 6.4 litros que entrega 405 caballos de fuerza y 429 libras-pie de torque. A eso se suma una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral que permite adaptarse a distintos tipos de terreno.

Los números acompañan. Esta pick-up puede acelerar de 0 a 60 mph en 8,41 segundos, alcanzar 80 mph en 13,22 segundos y llegar a 100 mph en 20,5 segundos. Son cifras que sorprenden para un vehículo de su tamaño y peso, y que la ponen en ventaja frente a varias opciones de media tonelada.

La velocidad máxima también está a la altura de su misión, logrando 103 mph en apenas 0,45 millas. No se trata solo de ir rápido, sino de hacerlo de forma sostenida y controlada.

Resistencia para condiciones límite

Más allá del rendimiento puro, esta Ram fue reforzada para soportar un uso intensivo. Incorpora protección en los bajos con placas específicas, ruedas de acero de 18 pulgadas preparadas para castigo constante y un sistema eléctrico robusto con alternadores dobles de 400 amperios.

Ese detalle no es menor. Los equipos policiales modernos demandan mucha energía para operar dispositivos de comunicación, luces, computadoras y otros sistemas. La ERV está preparada para alimentar todo eso sin comprometer su funcionamiento.

Las pruebas en pista también hablan por sí solas. Fue exigida en el circuito Grattan Raceway, en Michigan, con sesiones de alta velocidad, frenadas constantes y evaluaciones de desgaste. Todo bajo condiciones que simulan el uso real en servicio.

Ram 2500 ERV 2027. Crédito: Ram. Crédito: Cortesía

Un interior listo para la acción

Puertas adentro, el enfoque es completamente funcional. La configuración está pensada para facilitar el trabajo de los agentes, con cableado específico, interruptores auxiliares y espacio optimizado para equipos.

La palanca de cambios en la columna libera espacio central, algo clave cuando se necesita instalar tecnología adicional o simplemente moverse con rapidez dentro del habitáculo. También se integran sistemas de comunicación que permiten mantener coordinación en tiempo real durante operativos.

La Ram 2500 ERV 2027 estará disponible para flotas gubernamentales a partir de la segunda mitad de 2026. No apunta al público general, sino a organismos que necesitan un vehículo preparado desde fábrica para tareas críticas.

Con esta propuesta, Ram se mete de lleno en un segmento donde no basta con prometer, hay que demostrar. Y todo indica que esta pick-up tiene con qué hacerlo, combinando potencia, resistencia y una configuración pensada para quienes no pueden permitirse fallar.

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