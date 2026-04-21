Precio del dólar en México hoy, 21 de abril del 2026: el billete verde recupera terreno

Este martes, el peso mexicano resiste las presiones externas y un dólar que muestra ligeros movimientos tras los eventos internacionales recientes. Si te preguntas cuál es el precio del dólar en México hoy, 21 de abril de 2026, aquí te explicamos cómo abre la jornada, qué factores influyen y en cuánto lo venden los bancos.

Para este martes, el dólar estadounidense se cotiza en $17.30 pesos por unidad en promedio, lo que refleja una variación mínima frente a la jornada previa. La moneda mexicana ha mostrado resiliencia, luego de un lunes en el que, pese a momentos de debilidad durante el día, logró recuperar terreno hacia el cierre.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del lunes 20 de abril fue de $17.3019 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de transacciones bancarias. En términos prácticos, el mercado operó alrededor de los $17.31 pesos, confirmando un escenario de estabilidad cambiaria en el corto plazo.

Para este martes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubica en $17.3200 pesos por dólar. Este indicador es relevante para operaciones financieras, contratos y pagos denominados en moneda extranjera.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para cumplir obligaciones en dólares quedó en $17.2447 pesos por unidad, también determinado por Banxico. Este valor se calcula con base en el promedio del mercado cambiario mayorista y se publica en días hábiles bancarios.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si planeas comprar o vender dólares en ventanilla, estos son los rangos aproximados que manejan algunas instituciones financieras en México:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca : compra en $16.25 pesos y venta en $17.04 pesos .

: compra en $16.25 pesos y . BBVA: compra en $16.44 pesos y venta en $17.58 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.80 pesos y venta en $17.76 pesos.

Scotiabank: compra en $16.85 pesos y venta en $17.85 pesos.

Cabe señalar que estos precios pueden cambiar a lo largo del día, dependiendo de la demanda y las condiciones del mercado al momento de la operación.

Después de semanas lideradas por Banamex, hoy, Scotiabank te compra tus dólares a un mejor precio, mientras que Banco Azteca te vende más barato el billete verde en México.

En ciudades fronterizas como Tijuana, el dólar presenta variaciones. Para este martes, se vende alrededor de $16.90 pesos, lo que refleja diferencias regionales en la cotización.

Factores internacionales que influyen en el dólar

En esta jornada, el dólar muestra un ligero repunte después de haber retrocedido el lunes, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas. Los recientes movimientos están relacionados con acciones militares de Estados Unidos en Irán y las expectativas sobre posibles acuerdos diplomáticos. La Unión Americana ha expresado confianza en que las negociaciones de paz avancen, mientras el actual cese al fuego tiene como fecha límite el miércoles 22 de abril.

En paralelo, el índice del dólar, que mide su desempeño frente a otras monedas como el euro y el yen, subió 0.22%, tras haber caído un 0.2% en la sesión anterior. Este indicador suele influir directamente en monedas emergentes como el peso mexicano.

Por otro lado, el mercado energético también registra movimientos relevantes. Los precios del petróleo retroceden ante la posibilidad de que se estabilice el suministro global:

Petróleo Brent: $95.08 dólares por barril .

. West Texas Intermediate (WTI): $89.20 dólares por barril.

Estos cambios impactan indirectamente en el tipo de cambio, ya que influyen en la percepción de riesgo global y en el flujo de inversiones.

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