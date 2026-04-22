¿Un candidato latino?

A menos de dos meses de la elección primaria para la gubernatura de California, el poderoso Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California (SEIU California) tiene que elegir a un nuevo candidato, tras la salida de la contienda de Eric Swalwell y, aunque no menciona nombres, su nuevo presidente, Arnulfo de la Cruz acepta que puede ser un latino o también una mujer

Hoy, el SEIU California, que tiene casi un millón de miembros, podría anunciar su respaldo al candidato que sus miembros han tenido que elegir, una vez más, y, en entrevista con La Opinión, De La Cruz descartó que el dinero pueda comprar la gubernatura.

¿Considera que el candidato que ha gastado más dinero es el que puede comprar la elección?

“No. En cuestión de recursos, se requiere un mínimo para lanzar una campaña para la gubernatura, No se gana la elección con dinero. Sí, se requiere de dinero, pero también se requiere gente y ese es el poder del sindicato”, respondió.

“¿Tienen recursos y tienen las personas? Nosotros tenemos miles de miembros en todas las comunidades de California”, agregó. “Entonces, se trata de esa coalición de diferentes sindicatos, organizaciones comunitarias, pequeños negocios, con comunidades de fe la coalición puede ser masiva y con poquitos recursos. O, con lo mínimo se puede armar una campaña para gobernador en California. No, no se trata solamente del dinero, se trata de tener la fe y la confianza de los votantes del pueblo”.

Con demasiados candidatos, la elección primaria el 2 de junio y el hecho de que el Partido Demócrata no haya definido un candidato firme que aglutine todas las aspiraciones de quienes van a acudir a votar ¿No significa división interna del partido y que le están poniendo en bandeja de plata la gubernatura a los republicanos?

Arnulfo de la Cruz, presidente de SEUI California. Crédito: SEIU California | Cortesía

“Claro que sí puede ser. Es posible que lleguen dos republicanos a la elección general de California en 2026 [Steve Hilton y Chad Bianco] Nosotros queremos evitar eso, y tenemos que elegir a un demócrata que llegue en las primeras dos posiciones después de la [elección] primaria.

Aunque la gran mayoría de los votantes registrados en California son demócratas, eso sí nos preocupa mucho”.

¿Cree que el sindicato está preparado para un candidato latino? ¿Creen en el sindicato que todavía no es tiempo de que un latino pueda ser gobernador?

“Claro que sí. Puede ser en esta elección que llegue el primer candidato latino [Xavier Becerra o Antonio Villaragoisa] para gobernador de California; también puede ser que, por primera vez llegue una mujer como gobernadora de California”, responde. “También puede ser que llegue por primera vez una persona que no ha tenido cargo como oficial electo y que tienen ideas muy progresistas para cambiar la estructura de los impuestos [Tom Steyer]”.

Tener el primer gobernador latino en California sería histórico ¿No lo cree?

“Eso sería histórico. Hay una oportunidad de hacer eso, dependiendo del que llegue…también tenemos una mujer, o más bien, varias”. Katie Porter es la única, tras el retiro de Betty Yee.

El SEIU California rescindió su respaldo a Swalwell, tras alegaciones de abuso sexual. El excandidato a gobernador de California se retiró de la contienda y renunció a la Cámara de Representantes.

“Como sindicato formado predominantemente por mujeres, SEIU ha priorizado luchar por lugares de trabajo libres de acoso y asalto sexual”, fue la declaración oficial del SEIU California, en un comunicado.

“Muchas de nuestras miembros han sufrido acoso sexual, coerción, abuso de y violación en el trabajo y saben de primera mano lo difícil que es dar un paso al frente en cualquier circunstancia, pero especialmente cuando saben que el abusador tiene más poder que tú y que tu vida y futuro está en juego”.

Steyer tiene el dinero, Becerra a la gente

Datos recopilados por la firma de seguimiento publicitario AdImpact revelan que Steyer ha gastado o reservado más de 115 millones de dólares en anuncios para televisión abierta, televisión por cable y radio; una cifra que casi triplica la de su rival demócrata más cercano.

Sin embargo, Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos en una nueva encuesta del Independent Voter Project, realizada entre 3,404 votantes de California con alta probabilidad de participar en las elecciones primarias lo posicionó liderando la contienda por la gubernatura con un 23 por ciento.

Le sigue el republicano Steve Hilton con un 19.7 por ciento; a continuación, se sitúan su compañero republicano Chad Bianco con un 16.68 por ciento, el demócrata Tom Steyer con un 13.9 por ciento y Katie Porter con un 11.39 por ciento.

La escontralora del estado de California Betty Yee anunció esta semana que se retiraba de la contienda para gobernador de California.

La encuesta se llevó a cabo entre el 14 y el 20 de abril, entre votantes registrados y verificados, seleccionados directamente del registro electoral de California.

Se exigió a cada encuestado contar con un historial documentado de participación en al menos tres de las últimas cuatro elecciones estatales de mayor relevancia.

El SEIU tiene poco tiempo para efectuar el proceso de selección de un nuevo “gallo” para la pelea por la gubernatura, en el que se incluye también a Tony Turmond, superintendente de educación pública.

Para elegir al candidato, según De la Cruz, analizarían sus años en el activismo para registrar votantes, ayudar a las personas a alcanzar la ciudadanía y luego registrarlos como votante, “que sean campeones en cuestión de apoyar a los sindicatos y a los trabajadores” -sin importar los cargos que haya ocupado como oficiales electos-, que tengan valores, que hayan demostrado su liderazgo, “y que han levantado sus voces con las políticas que han apoyado a lo largo de sus carreras, entre muchas otras características.

Todos, menos el alcalde de San José, enfatizó que, desde el principio de la carrera para la gubernatura, “estábamos bien claros de que no estamos a favor de Mahan [Mat Mahan, alcalde de San José] porque ha hecho cosas dañinas contra los sindicatos, en el condado de Santa Clara”.

Añadió que: “Nos queda poco tiempo para tomar una decisión a quién vamos a apoyar y recibir las boletas del voto por correo entre los miembros del sindicato”, dijo. “El proceso ha sido difícil con tantos candidatos, y no le quitamos mérito a ninguno de ellos en cuestión de apoyar a las familias trabajadoras”.

Consideró que se cuenta con “buenos candidatos” que han hecho mucho por los miembros del SEIU California, “pero que tienen muy poca posibilidad de llegar a la casa de Sacramento como el gobernador, porque no han podido recaudar fondos en California para correr una campaña de gobernador en los 58 condados de California”.

“Se requiere muchos recursos para armar una campaña y hablar con 26 millones de votantes. O sea, no eso no lo puede hacer con un changarro de campaña con 10 voluntarios y con $1 millón. Se requiere muchos más recursos, una coalición masiva de diferentes sectores para lanzar una campaña para la gubernatura. Entonces veo pocos que han podido juntar los recursos y la cohesión necesarios para tener una campaña como gobernador en California”.