Polémica en Texas: autorizan los Diez Mandamientos en aulas públicas y crece el debate

Un fallo federal volvió a encender uno de los debates más sensibles en Estados Unidos: religión, escuela pública y derechos de los padres. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito permitió que Texas avance con una ley que exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas de escuelas públicas, una medida que impactaría a millones de estudiantes si queda firme.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falló 9-8 a favor de permitir que Texas exija exhibir los Diez Mandamientos en aulas públicas, revirtiendo un bloqueo previo. El caso probablemente escale a la Corte Suprema de EE.UU..

Los límites entre estado y religión: el eje de una polémica

La decisión revive una discusión histórica sobre los límites entre Iglesia y Estado y podría terminar en la Corte Suprema. Para muchas familias hispanas en Texas —estado con una de las mayores poblaciones latinas del país— la pregunta es concreta: qué verán sus hijos en el salón de clases y hasta dónde puede llegar el gobierno estatal en temas religiosos.

Texas es uno de los estados con más estudiantes en escuelas públicas del país. Por eso, cualquier cambio educativo suele tener repercusión nacional.

Puedes ver: “Estaba por graduarse”: la historia de Mauro Henríquez, el estudiante deportado en Texas

Qué decidió la Corte federal

El tribunal de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, votó de forma dividida para permitir temporalmente que siga adelante la ley texana mientras continúa la disputa judicial. La medida revierte un bloqueo previo y representa una victoria para el estado en esta etapa del caso.

La ley exige colocar una copia visible de los Diez Mandamientos en cada salón de clases de escuelas públicas. Sus defensores sostienen que se trata de un documento con valor histórico y cultural en la tradición legal estadounidense.

Quienes se oponen argumentan que imponer textos religiosos en escuelas estatales viola la separación entre Iglesia y Estado protegida por la Constitución.

Qué cambia para padres y estudiantes en Texas

Si la norma queda firme, los distritos escolares tendrían que cumplir con la exhibición en las aulas. Eso no implica clases religiosas obligatorias, pero sí una presencia permanente de contenido bíblico en espacios educativos públicos.

Para muchas familias latinas el tema no es solo religioso. También involucra diversidad cultural y libertad de conciencia. En Texas conviven hogares católicos, evangélicos, cristianos independientes, musulmanes, judíos, familias sin afiliación religiosa y otras tradiciones espirituales.

El debate también alcanza a padres que, aun siendo creyentes, consideran que la educación religiosa corresponde al hogar o a instituciones privadas, no al Estado.

¿Qué pasa con hijos de familias católicas, evangélicas, musulmanas o sin religión? El debate está cada vez más encendido. Crédito: Marcio Jose Sanchez | AP

Por qué este caso importa en todo Estados Unidos

Texas suele marcar tendencias legislativas que luego intentan replicarse en otros estados conservadores. Si la justicia termina respaldando la medida de manera definitiva, podrían aparecer iniciativas similares en otras jurisdicciones.

En los últimos años crecieron disputas legales vinculadas a religión en espacios públicos, educación y libertad de expresión religiosa. La actual Corte Suprema ha emitido varios fallos favorables a una mayor presencia religiosa en ciertos ámbitos públicos, lo que vuelve este caso especialmente relevante.

¿Puede llegar a la Corte Suprema?

Sí. Dado el peso constitucional del tema, especialistas consideran probable que la disputa continúe hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre todo si hay decisiones contradictorias en tribunales inferiores.

Una resolución final del máximo tribunal podría redefinir hasta dónde pueden llegar los estados al incorporar símbolos o mensajes religiosos en escuelas públicas.

Para los padres latinos con hijos en escuelas públicas de Texas, el proceso todavía no terminó. La batalla judicial sigue abierta y podrían venir nuevas decisiones.

Mientras tanto, el caso ya dejó una señal clara: los temas culturales y educativos seguirán ocupando un lugar central en la política estadounidense, especialmente en estados con gran peso hispano como Texas, Florida y Arizona.

Seguir leyendo:

Cómo actuán las redes que ofrecen empleo con documentos falsos en Texas