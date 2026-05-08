Inquilinos se unen para pelear por sus derechos 

Lorena Creano representa uno de los peores casos de presuntos hostigamientos por parte de la administración de los apartamentos Wyvernwood Garden, ubicados en el 2901 E. Olympic Boulevard, donde residen al menos 1200 familias, en su mayoría latinos.

“El estrés que me han causado me llevó a terminar en el hospital”, dijo la mujer de 47 años, quien denunció continuos cambios mensuales en la cantidad de dinero que debe pagar de alquiler.

No es la única.

Numerosos residentes entrevistados por La Opinión denunciaron que la administración de los Apartamentos Wyvernwood Garden, gestionados por la empresa FAM realiza cambios en sus cuentas sin avisarles y les aplica recargos que no les explican, aun sin haber cometido errores en sus pagos de alquiler.

Lorena Creano muestra que sus pagos de alquiler en Wyvernwood Garden Apartments los hizo a tiempo y, aun así, ha sido víctima de cobros ilegales por “pago tardío”. Crédito: Impremedia

“Yo siempre he depositado mis pagos a tiempo, pero la administración dice que no recibe los giros postales y me imponen recargos ilegales”, dijo la señora Creano.

Entre marzo y abril, su cuenta varió de $1537.24 a $1,673.17, y de $1,968.73 y $$2,118.73.

Ella, que ha vivido en los apartamentos Wyvenwood por 23 años, entregó copias de sus comprobantes a La Opinión, donde se pudo verificar que realizó a tiempo sus pagos a los propietarios de los apartamentos, la compañía Thurmond Interim LLC, de Livonia, Michigan.

Además de los problemas de cobros ocultos, a la lucha de Lorena se sumó el trauma que sufrieron ella y sus hijos, por un reciente asesinato en la cuadra 2800 de Glenn Avenue del vecindario en Boyle Heights.

En efecto, el lunes 13 de abril, aproximadamente a las 8:01 p.m. un presunto líder de pandillas fue muerto a balazos.

“Aquí, todo está demasiado oscuro y hay poca vigilancia de la policía”, dijo la mujer de origen mexicano.

“Los niños merecen un hogar tranquilo, sin hostigamiento”, expresa la niña Jailah, hija de Lorena Creano, quien, debido a la presión de la administración de los apartamentos Wyvernwood Garden, ha sido hospitalizada. Crédito: Impremedia

Viviendas deterioradas y mala calidad de vida

Así como Lorena, docenas de inquilinos de los apartamentos Wyvernwood Garden se manifestaron frente a la oficina de arrendamiento para denunciar las condiciones deplorables en que viven: pisos de linóleo resquebrajado, ventanas que no cierran, baños enmohecidos, alfombras llenas de mugre, grifos de agua inservibles, grafito, jardines convertidos en campos de tierra y maleza.

Las imágenes en línea de Wyvernwood Garden Apartments contrasta totalmente con la realidad de quienes allí viven.

Crescencia Bárcenas muestra los desperfectos en el baño de su departamento.

Crédito: Impremedia

“La taza del baño no funciona bien y entrar a la tina es un riesgo”, comentó Crescencia Bárcenas, quien vive en uno de los edificios de apartamentos.

“Yo también tengo problemas con el baño”, añadió Silvia Cruz.

“El piso de entrada a la cocina se ha despegado y uno se puede caer”, dijo Genoveva De la Torre. “Mi esposo está inválido y tengo mucho miedo que algún día se él se caiga”.

Genoveva de la Torre teme por la seguridad física de su esposo inválido. Alejandro de la Torre.

Crédito: Impremedia

“Por esta zona hay mucho vandalismo, y uno se protege con las macetas para que no entren a su casa. No tenemos protección. Por eso no quiero que corten mis plantas ni que amenacen con tirar mis macetas”.

Los vecinos de los apartamentos Wyvernwood Garden aseguran que la “deficiente

administración es la causante de todos sus problemas, incluida la privatización de los estacionamientos.

“Ahora los alquilan por $250 mensuales adicionales a la renta”, expresó Joel Hernández, de 58 años. “Yo pago $1238 de renta, pero siempre me salen que los ‘money order’ [giros postales] se pierden y nos añaden cargos adicionales”.

Supuestamente, los inquilinos que viven en el barrio tenían escrito en su contrato el acceso a dos espacios de estacionamiento.

Leyes en papel que no se respetan

Griselda Jiménez, originaria de Veracruz, expresó frustración por la falta de respeto de quienes manejan los departamentos y por la eliminación de buzones donde depositaban sus pagos de alquiler.

“Nos quieren obligar ahora a hacerlo todo por internet, y muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo se hace el trámite”, añadió.

Los jardines de Wyvernwood Garden Apartments desaparecieron. Ahora la gente camina por una zona literalmente desértica y llena de maleza.

Crédito: Impremedia

El complejo de apartamentos de casi 70 acres, con alquileres controlados, ubicado en Boyle Heights, cuenta con 1175 unidades y alberga a miles de inquilinos.

“En un solo mes, la administración de FPI recauda cientos de miles de dólares, entre los que se incluyen aparentes recargos ilegales a familias de bajos ingresos”, declaró Ana Karen Alcocer, organizadora de la Unión de Vecinos de Boyle Heights.

“Los Ángeles tiene leyes que protegen del acoso a los inquilinos, pero en la práctica no se están aplicando”, agregó Alcocer. “Los cargos ocultos no paran y las viviendas están inhabitables e insalubres; el propietario (Thurman LLC) y la empresa administradora (FAM Management Company) siguen intensificando el acoso en forma de reducción de servicios, cargos ocultos y acoso continuo, violando las ordenanzas de protección de inquilinos y TAHO”.

Pésimas condiciones de seguridad y de salud

Alcocer informó que los inquilinos de los apartamentos Wyvernwood Garden han presentado más de 300 quejas ante el Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) por infracciones del código de salubridad, falta de reparaciones, fraudes de seguros, y el último plan para obligar a todos los residentes a pagar en línea, dejando a las personas mayores y a los inquilinos que no tienen acceso a una cuenta bancaria sin una opción de pago gratuita y accesible.

“A pesar de que los inquilinos han presentado cientos de quejas, el acoso no ha cesado y las reparaciones siguen sin realizarse”, dijo Alcocer.

Ana Karen Alcocer, organizadora de la Unión de Vecinos de Boyle Heights, intentó en vano dialogar con los administradores de los apartamentos Wyvernwood Garden. Crédito: Impremedia

Los inquilinos solicitaron con urgencia la intervención del Departamento de Vivienda para que tome medidas respecto a su situación y que las quejas se conviertan en una investigación exhaustiva por parte de Ordenanza Contra el Acoso a inquilinos (Ley TAHO) de la ciudad de Los Ángeles.

También exigen que la empresa administradora respete los derechos de los inquilinos; cumpla con las normas de vivienda y salud para proporcionar condiciones de vida seguras y dignas para todos los inquilinos; cese el acoso y 4 restablezca todos los servicios previamente incluidos en el contrato.

Tanto la administración de Wyvernwood Garden Apartments, así como la concejal del Distrito 14, Ysabel Jurado hicieron caso omiso a peticiones de comentarios.

La respuesta de LAHD

“El LAHD ha mantenido contacto con los inquilinos y su representante desde que se presentaron las quejas. Esto incluye una reunión presencial entre el personal del LAHD y los inquilinos el 2 de abril de 2025, a la que asistieron el representante y entre 20 y 30 inquilinos”, respondió Sharon Sandow, a nombre del Departamento de Vivienda de Los Ángeles.

“Durante estas comunicaciones, el LAHD solicitó documentación a los inquilinos. Se presentaron aproximadamente 40 contratos de alquiler. El personal del LAHD revisó todos los contratos presentados y, en los casos en que se detectó una infracción de la RSO [Rent Stabilization Ordinance/Ordenanza de Estabilización de Renta], el LAHD exigió al propietario que cumpliera con la normativa”.

La portavoz aclaró que no se consideró que la cuestión del estacionamiento en el complejo habitacional constituyera una infracción de la RSO, dado que se sigue proporcionando el estacionamiento original estipulado en el contrato de alquiler —el cual establecía espacios de estacionamiento no asignados— y dicho servicio no ha sido cancelado.

Hoyos peligrosos en los pisos no han sido reparados por los administradores de Wyverwood Garden Apartments.

Crédito: Impremedia

Recomendó que, si se ha producido algún cambio con respecto al estacionamiento, se notifique al LAHD.

“El LAHD continuará brindando asistencia a los inquilinos que presenten documentación sobre otras cuestiones, tales como los cargos por pago tardío”, afirmó. “La documentación es fundamental, ya que el resultado de cada determinación depende de la documentación específica que aporte cada inquilino. Si las pruebas presentadas por los inquilinos evidencian una infracción de la RSO, el LAHD se compromete a intervenir ante la propiedad del inmueble con el fin de alcanzar una resolución”.