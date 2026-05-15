Volkswagen llena de descuentos al ID. Buzz en EE.UU.

Hubo una mezcla de emoción y decepción cuando el Volkswagen ID. Buzz llegó a Estados Unidos. Mucha gente quedó atrapada por su diseño retro y esa vibra que recuerda inmediatamente a las clásicas combis de la marca alemana. El problema apareció apenas comenzaron a conocerse los precios reales.

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Lo que prometía ser un vehículo eléctrico familiar distinto terminó entrando a un segmento bastante complicado. Con versiones que superaban los $60,000 dólares y una autonomía que no terminaba de convencer en viajes largos, el entusiasmo inicial empezó a desinflarse rápidamente.

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Ahora el escenario cambió bastante. Volkswagen necesita sacar del mercado buena parte del inventario 2025 y los concesionarios comenzaron a ofrecer descuentos enormes. Ahí es donde el ID. Buzz empieza a verse con otros ojos.

Descuentos que transforman la ecuación

La diferencia de precio hoy es difícil de ignorar. Algunos distribuidores en Estados Unidos ya ofrecen unidades con rebajas que superan los $15,000 dólares frente al MSRP original.

En Ohio, por ejemplo, un ID. Buzz Pro S RWD 2025 aparece cerca de los $42,439 dólares. En Indiana incluso hay operaciones que rondan los $44,091 dólares incluyendo incentivos nacionales y descuentos propios del concesionario. A eso todavía pueden sumarse beneficios adicionales para ciertos compradores, como militares o programas regionales.

Hasta en California, donde normalmente todo cuesta más caro, ya se encuentran unidades por debajo de los $50,000 dólares.

Eso cambia muchísimo la conversación alrededor del modelo. El ID. Buzz deja de competir únicamente contra SUVs eléctricos premium y empieza a entrar en el terreno de minivans familiares tradicionales.

El diseño sigue siendo su gran arma

Más allá del precio, el mayor atractivo del ID. Buzz sigue siendo el mismo. No hay otro vehículo eléctrico que genere tantas miradas en la calle.

Volkswagen consiguió recuperar buena parte de la personalidad de la vieja Kombi sin convertir el modelo en un simple ejercicio de nostalgia. Tiene una estética simpática, moderna y diferente a prácticamente cualquier otro EV del mercado estadounidense.

Además, el interior ofrece bastante espacio. Hay tres filas de asientos, buena capacidad de carga y una conducción extremadamente silenciosa. Para familias que viven en ciudades o suburbios con infraestructura de carga cercana, el uso diario resulta cómodo y bastante práctico.

La autonomía todavía genera dudas

No todo es perfecto. El punto más criticado continúa siendo la autonomía. La versión Pro S RWD homologa cerca de 234 millas, aunque en manejo real por autopista esa cifra puede bajar bastante. Sobre todo cuando aparecen temperaturas extremas, tráfico pesado o viajes largos a velocidades constantes.

Ahí es donde rivales como el Kia EV9 o el Hyundai Ioniq 9 siguen teniendo ventaja. Ambos ofrecen más rango y propuestas bastante competitivas desde fábrica.

Sin embargo, Volkswagen parece apostar a otra cosa. El ID. Buzz no intenta ser el eléctrico más eficiente del mercado. Su objetivo es seducir desde el diseño, la experiencia y la personalidad.

¿Ahora sí vale la pena?

Con los precios originales, muchos compradores simplemente no encontraban argumentos suficientes para justificar la compra. Pero con descuentos tan agresivos, la percepción cambia bastante.

Por debajo de los $50,000 dólares, el ID. Buzz empieza a transformarse en una opción mucho más lógica para quienes buscan un vehículo eléctrico familiar distinto, espacioso y con una identidad muy marcada.

Probablemente no sea el EV ideal para recorrer miles de millas constantemente, pero para uso cotidiano, viajes moderados y familias que valoran algo más emocional que racional, Volkswagen finalmente parece haber encontrado el punto correcto para que el Buzz resulte tentador de verdad.

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