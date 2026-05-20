Jeep llama a revisión más de 61,000 Cherokee por sensible falla

Miles de propietarios del Jeep Cherokee en Estados Unidos tendrán que prestar atención a una nueva alerta de seguridad lanzada por la marca. Stellantis confirmó el retiro de más de 61,000 unidades luego de detectar un problema mecánico que podría afectar directamente el funcionamiento del sistema de tracción del SUV.

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La situación encendió las alarmas porque la falla no solo puede dejar al vehículo sin capacidad de avanzar mientras circula, sino que además existe la posibilidad de que se mueva por sí solo incluso cuando está estacionado. El inconveniente fue reportado ante las autoridades de seguridad vial estadounidenses y ya forma parte de una campaña oficial de recall.

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La medida involucra a unidades fabricadas entre 2019 y 2023 y vuelve a poner el foco sobre el Cherokee, un modelo que en el pasado ya había atravesado llamados a revisión vinculados con componentes del tren motriz.

El componente que está generando el problema

Según la información entregada por Jeep a la NHTSA, el origen de la falla se encuentra en la unidad de transferencia de potencia, conocida como PTU. Se trata de una pieza fundamental dentro del sistema de tracción integral porque es la encargada de distribuir la fuerza del motor hacia las ruedas.

El problema aparece cuando algunos componentes internos de esa unidad comienzan a desgastarse antes de tiempo o directamente sufren daños que afectan su funcionamiento. Si eso ocurre, el vehículo puede perder de manera repentina la capacidad de transmitir potencia a las ruedas.

En situaciones extremas, el conductor podría quedarse sin respuesta del acelerador mientras el SUV está en movimiento, algo especialmente peligroso en carretera o a velocidades elevadas.

Los años afectados por el recall

La campaña incluye exactamente 61,711 unidades del Jeep Cherokee correspondientes a los años modelo 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

No todos los Cherokee producidos en ese período forman parte del retiro. Jeep aclaró que quedan excluidas las versiones equipadas con una unidad PTU de una sola velocidad y algunos vehículos fabricados fuera del rango específico señalado en el informe técnico.

La compañía estima que apenas el 0,5% de las unidades incluidas presenta realmente el defecto. Aun así, decidió ampliar el recall a todos los vehículos potencialmente afectados para evitar riesgos mayores.

Las señales que no conviene ignorar

Uno de los primeros síntomas que puede advertir el conductor es la aparición del mensaje “Service 4WD” en el panel de instrumentos. A eso también podrían sumarse vibraciones, ruidos extraños o cambios bruscos en la respuesta del vehículo.

El escenario más delicado ocurre cuando el Cherokee pierde completamente la capacidad de mover las ruedas mientras circula. Además, la avería también podría impedir que el sistema de estacionamiento mantenga inmóvil el SUV cuando está detenido.

Eso significa que el vehículo podría desplazarse solo aun estando en posición “P”, especialmente en pendientes. Por esa razón, Jeep recomienda utilizar siempre el freno de mano y acudir cuanto antes al concesionario si aparece cualquier advertencia relacionada con la tracción.

Qué hará Jeep con las unidades afectadas

La marca ya notificó a su red de concesionarios y comenzará a enviar cartas informativas a los propietarios afectados a partir de junio.

Por el momento, Jeep continúa trabajando en la solución definitiva para la falla de la PTU. La reparación se realizará sin costo para los clientes e incluirá ajustes, refuerzos o incluso el reemplazo del componente si fuera necesario.

Los propietarios pueden comprobar si su Cherokee está incluido en el recall utilizando el número VIN en la página oficial de Jeep o en el portal de campañas de seguridad de la NHTSA.

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