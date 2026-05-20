Pendiente: Tesla ajustó el precio del Model Y 2027 en Estados Unidos

Quienes venían siguiendo de cerca el precio del Tesla Model Y en Estados Unidos se encontraron esta semana con una novedad inesperada. La marca modificó el valor de varias configuraciones del SUV eléctrico más popular de su catálogo y, aunque no todas las versiones fueron afectadas, algunos incrementos ya aparecen reflejados en el configurador oficial.

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La actualización corresponde al Model Y 2027 y marca el primer ajuste relevante para este vehículo en bastante tiempo. Tesla decidió mantener intactos los precios de las variantes más accesibles, pero aplicó aumentos en los acabados premium y en la versión Performance, que ahora cuestan más que hace apenas unos días.

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El movimiento no llega acompañado de nuevas funciones, cambios mecánicos ni mejoras de autonomía, algo que seguramente hará ruido entre potenciales compradores que esperaban algún tipo de evolución para justificar el incremento.

Las versiones que aumentaron de precio

Tesla aplicó subidas puntuales en tres configuraciones específicas del Model Y 2027. Las versiones Premium con tracción trasera y tracción total recibieron un aumento de $1,000 dólares cada una, mientras que el Model Y Performance subió $500 dólares.

Por otro lado, las opciones de entrada se mantienen exactamente igual y continúan siendo la puerta de acceso más económica al SUV eléctrico de la firma estadounidense.

Así quedó la lista de precios actualizada en Estados Unidos antes de incentivos fiscales:

Model Y RWD básico: $41,630 dólares.

Model Y AWD básico: $43,630 dólares.

Model Y Premium RWD: $47,630 dólares.

Model Y Premium AWD: $51,630 dólares.

Model Y Performance: $59,630 dólares.

A esas cifras todavía hay que sumar algunos costos adicionales. Tesla mantiene la tarifa de pedido no reembolsable de $250 dólares y ofrece el paquete de remolque opcional por $1,000 dólares. Además, el sistema de conducción autónoma supervisada FSD sigue disponible mediante suscripción mensual por $99 dólares.

No hay cambios en autonomía ni equipamiento

Uno de los detalles que más llama la atención es que el aumento no viene acompañado de mejoras técnicas. Las especificaciones del Model Y 2027 siguen siendo idénticas a las del año anterior, tanto en autonomía como en desempeño y equipamiento general.

Eso significa que un comprador pagará más dinero por exactamente el mismo vehículo en las versiones afectadas. Tesla tampoco explicó públicamente qué motivó este ajuste, una práctica bastante habitual en la compañía cuando realiza modificaciones de precio en sus modelos.

El Model Y sigue siendo clave para Tesla

El cambio también refleja la importancia que tiene el Model Y dentro de la estrategia comercial de Tesla en Estados Unidos. Actualmente es el único SUV que la marca comercializa en ese mercado y continúa siendo uno de los eléctricos más vendidos del país.

Por esa razón, cualquier variación en su precio genera repercusión inmediata entre consumidores y competidores. Además, el hecho de que Tesla hubiera mantenido los valores estables durante cerca de dos años ya era algo poco común en una industria marcada por el aumento constante de costos y materias primas.

Ahora habrá que ver si estos nuevos precios afectan el ritmo de ventas del Model Y o si la demanda del SUV eléctrico continúa igual de sólida pese al incremento.

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