Hechos de la semana: Trump mantiene presión migratoria pese a freno para ICE y CBP

El Senado partió a su receso del feriado de Memorial Day sin aprobar la medida que otorga $70,000 millones de dólares adicionales para ICE y CBP mediante el proceso de conciliación que permite la aprobación por simple mayoría y por ende, sin apoyo demócrata. La Cámara también recesó, pues el Senado debería considerar el proyecto primero.

Tal parece que hay diferencias entre los republicanos sobre algunos temas que han generado incomodidad entre algunos sectores. Entre esos está el fondo de $1,776 millones de dólares anunciado por el Departamento de Justicia para “indemnizar” a los aliados de Trump que alegan que fueron “perseguidos” por el gobierno del demócrata Joe Biden.

Los pagos se harían con fondos públicos y entre esos aliados figuran los insurrectos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que atacaron a policías del Capitolio y del Distrito de Columbia y que a pesar de ser convictos y encarcelados, fueron indultados por Trump.

Otro punto de contención en la medida de conciliación han sido los fondos para el Servicio Secreto ante el temor a que el dinero se desvíe para el controversial salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca y que había dicho que se pagaría con fondos privados. De hecho, los medios reportaron que esos fondos se removerán del proyecto.

Finanzas de los indocumentados en la mira de Trump

La polémica legislativa en nada ha alterado la campaña de Trump para apretar a los indocumentados y obligarlos a que se autodeporten.

La Opinión reportó que “la administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria: el sistema financiero”. “A través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro y a organismos regulatorios a endurecer los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con inmigrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos”.

El periódico agrega que “aunque la orden no prohíbe directamente las remesas, sí plantea nuevas reglas de vigilancia financiera que podrían cambiar la manera en que millones de inmigrantes envían dinero a sus familias en América Latina”.

“Por ahora, gran parte de las medidas aún deberán pasar por procesos regulatorios antes de entrar en vigor. Sin embargo, el mensaje es claro: la administración Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio”, concluyó el diario.

Trump aumenta cifra de jueces para agilizar deportaciones

La Opinión también informó que “de acuerdo con CBS News, esta semana fueron juramentados 77 jueces de inmigración permanentes y cinco jueces temporales, en medio de la presión del gobierno republicano para reforzar su política de deportaciones masivas”.

Se supone que así se retorne a la cifra de 700 jueces, toda vez que unos 100 habían sido despedidos por no autorizar deportaciones al ritmo que se esperaba.

El mismo artículo de CBS señala que “aunque forman parte del poder ejecutivo, se espera que los jueces de inmigración sean neutrales y no muestren parcialidad hacia los no ciudadanos ni hacia los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que solicitan su deportación. Aun así, la administración Trump se ha referido públicamente a ellos como “jueces de deportación” en anuncios oficiales de empleo, instando a los posibles candidatos en un anuncio a “impartir justicia” a los “extranjeros ilegales delincuentes”.

CBS agregó que “Greg Chen, director principal de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, acusó a la administración Trump de intentar “obligar” a los jueces de inmigración a “actuar como instrumentos de aplicación de la ley, y no como jueces imparciales”.

Se calcula que el rezago en la cifra de casos ante jueces de inmigración es de 3.5 millones.

Asimismo, proponen aumentar a $18,000 la multa por órdenes de deportación en ausencia

La Opinión informó que “la administración del presidente Donald Trump avanza con un nuevo plan para imponer multas de hasta $18,000 dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que posteriormente sean arrestados por autoridades migratorias, en una medida que forma parte de la estrategia federal para endurecer la política migratoria y promover la autodeportación”.

“La propuesta fue publicada esta semana por DHS en el Registro Federal y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio. El gobierno busca elevar la multa actual de $5,130 dólares, establecida apenas el año pasado, argumentando que la cifra ya no cubre los costos reales de localizar, detener y expulsar a un inmigrante”, indicó el diario.

145,000 niños han sido separados de sus padres, revela reporte

Un análisis del Brookings Institution encontró que desde que Trump asumió su segundo mandato, 400,000 inmigrantes han sido detenidos en el interior del país. Eso ha impactado a unos 200,000 niños que han perdido al menos a uno de sus padres en el proceso. “Nuestro análisis indica que es probable que más de 145,000 niños y niñas ciudadanos estadounidenses hayan experimentado la detención de uno de sus padres desde que (Trump) asumió el gobierno, y que más de 22,000 de ellos hayan sufrido la detención de ambos padres con los que convivían”, dice el análisis.

La Opinión informó que “la investigación advierte que el gobierno federal no cuenta con un sistema claro para rastrear qué ocurre con los menores después de que sus padres son arrestados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE”.

Pero Trump quiere recibir a 10,000 refugiados sudafricanos blancos, afrikáners, que alegan ser discriminados

Según La Opinión, “el Departamento de Estado envió una notificación de emergencia dirigida al Congreso con el objetivo de ampliar a 17,500 la cifra tope de refugiados que recibirá este año fiscal, de cual más de la mitad serían sudafricanos huyendo de la discriminación por ser blancos”.

“La estimación de las autoridades estadounidenses es que admitir el ingreso de estas personas implicaría un costo cercano a $100 millones de dólares en fondos públicos”, agregó el diario.

“De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Estado, entre octubre de 2025 y hasta el mes pasado, la administración Trump había reasentado a 6,069 refugiados, de los cuales 6,066 provenían de Sudáfrica y los restantes de Afganistán”.

El gobierno de Sudáfrica niega las acusaciones de discriminación y confiscación de tierras a los africanos blancos.

Citas de la semana:

La reacción de dos senadores republicanos, uno al plan de Trump de que se le concedan 1,000 millones dentro del presupuesto de ICE y CBP para su salón de baile, que parece haber quedado fuera de la medida:

“La gente no puede permitirse comprar alimentos, gasolina ni atención médica, ¿y vamos a gastar mil millones de dólares en un salón de baile?”, declaró Bill Cassidy, senador republicano de Louisiana.

Y otro al anuncio del fondo para “indemnizar” aliados de Trump que alegan haber sido “perseguidos” por el gobierno de Joe Biden, incluidos los insurrectos del 6 de enero de 2021:

“¿Así que el máximo responsable de las fuerzas del orden del país está pidiendo un fondo para pagos ilegales con el que indemnizar a quienes agreden a los policías? Una estupidez absoluta, moralmente inaceptable… Ustedes decidan”, declaró el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky.

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