Alertas por inundaciones en Texas este fin de semana: qué zonas pueden verse afectadas

Varias zonas de Texas están bajo vigilancia por posibles inundaciones durante este fin de semana de Memorial Day, en medio de un patrón de lluvias y tormentas que puede complicar viajes, actividades al aire libre y traslados por carretera.

La alerta no cubre a todo el estado por igual, pero sí alcanza a áreas importantes del centro, sur, sureste y valle del Río Grande. El National Weather Service de Austin/San Antonio informó que una Flood Watch permanece vigente para partes del Hill Country, el corredor de la I-35 y las Coastal Plains desde la noche del viernes hasta la noche del lunes. En esa zona se esperan acumulados generales de 1 a 3 pulgadas, con sectores aislados que podrían recibir hasta 6 pulgadas durante el período de vigilancia.

El riesgo principal son las inundaciones repentinas, especialmente en calles bajas, cruces de arroyos, zonas con mal drenaje y caminos rurales donde el agua puede subir rápido. El NWS también recordó la recomendación clave para conductores: “Turn around, don’t drown”, es decir, dar la vuelta y no intentar cruzar zonas inundadas.

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Qué zonas de Texas están bajo mayor riesgo

En el centro-sur de Texas, la vigilancia incluye áreas vinculadas al Hill Country, el corredor de la I-35, San Antonio, Austin y sectores cercanos a las llanuras costeras. Reportes locales basados en el NWS advierten que algunas zonas podrían recibir entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con máximos aislados cercanos a 6 pulgadas, especialmente donde el suelo ya está saturado.

En el área de Houston y el sureste de Texas, el NWS Houston/Galveston mantiene avisos por lluvias fuertes durante el fin de semana. La oficina meteorológica indicó que varias rondas de lluvias y tormentas pueden generar inundaciones menores y crecidas de ríos hacia niveles de acción o inundación menor.

Medios locales de Houston reportan que la vigilancia por inundaciones fue ampliada en el sureste de Texas, con previsiones de 2 a 4 pulgadas de lluvia y puntos aislados de hasta 5 o 6 pulgadas hasta la noche del lunes. La combinación de lluvias previas y suelos saturados aumenta el riesgo de acumulación de agua en zonas vulnerables.

También hay vigilancia en el extremo sur del estado. El NWS Brownsville/Rio Grande Valley informó que una Flood Watch sigue vigente para todo Deep South Texas y el Rio Grande Valley, debido a lluvias recientes y precipitaciones adicionales esperadas.

Qué significa una Flood Watch

Una Flood Watch no significa que ya haya inundaciones en todas las zonas incluidas, sino que las condiciones son favorables para que ocurran. Si el NWS emite luego una Flash Flood Warning, el riesgo ya es inmediato o está ocurriendo y se deben tomar medidas urgentes.

Para quienes tengan que manejar este fin de semana, las recomendaciones básicas son revisar el pronóstico antes de salir, evitar caminos bajos, no cruzar calles cubiertas por agua y seguir alertas oficiales del NWS, autoridades locales y mapas de cierres de rutas.

Consejo: no confiarse si la lluvia parece moderada. En muchas zonas del estado, unas pocas pulgadas pueden ser suficientes para inundar calles, pasos bajos y accesos residenciales en poco tiempo.

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