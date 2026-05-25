¿Cuáles son los restaurantes y locales que tendrán ofertas y promociones durante el Memorial Day?

El Memorial Day es uno de los feriados más esperados por los estadounidenses; en este día las familias suelen disfrutar de las barbacoas al aire libre, los desfiles, visitas a la playa y fuegos artificiales, pero también es buen momento para salir de la rutina y comer fuera de casa.

Durante este día, muchos restaurantes y cadenas de comida rápida suelen ofrecer descuentos y promociones increíbles en sus menús e incluso tener comida gratis si cuentas con todos los requisitos; es por esa razón que aquí te mencionamos cuáles son esos locales que tendrán descuentos este feriado.

Subway

Ofrecerá a sus miembros del programa de recompensas obtener por tan solo $6.99 un sándwich de 30 cm; la promoción estará vigente hasta el 2 de junio. Los miembros deben usar el código “699FL” al final de su compra.

7-Eleven

Al usar el código MONDAY20 este 25 de mayo, los comensales de 7-Eleven podrán tener un descuento de $20 en pedidos de $30.

Jimmy John’s

Los miembros de JJ Rewards podrán comprar un sándwich tostado y obtener otro gratis usar el código promocional “Toasted” al finalizar la compra este lunes 25 de mayo.

Arby’s

El restaurante tendrá una promoción de 2×1 hasta el 31 de mayo para la compra de sándwiches.

Popeyes

Los miembros de Popeyes Rewards tendrán promociones especiales durante el feriado obteniendo una orden de 12 tiras de pollo por $12, la oferta se mantendrá hasta el martes 26 de mayo.

Sonic

Con la compra mínima de $5, los clientes obtendrán un SONIC Smasher o un All-American Smasher gratis hasta este 31 de mayo.

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