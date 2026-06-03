TSA lanza aeropuerto remoto en Boston para acelerar controles de seguridad

Viajar en avión durante la temporada alta suele implicar largas filas, estrés y horas de anticipación para superar los filtros de seguridad. Con el objetivo de agilizar el proceso y mejorar la experiencia de los pasajeros, las autoridades aeroportuarias de Massachusetts pusieron en marcha un programa piloto que podría transformar la forma de viajar de las personas.

Se trata de la primera terminal remota vinculada a un aeropuerto comercial del país, una instalación ubicada en Framingham, Massachusetts, desde donde ciertos viajeros pueden realizar prácticamente todos los trámites previos al vuelo antes de llegar al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

La iniciativa fue desarrollada por Massport y busca reducir la congestión en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en Estados Unidos, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda de vuelos aumenta considerablemente.

Cómo funciona la terminal remota

La instalación, denominada oficialmente Logan Airport Remote Terminal, permite a determinados pasajeros realizar el check-in, imprimir su pase de abordar, documentar equipaje y pasar los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sin necesidad de hacerlo dentro del aeropuerto.

Una vez completado el proceso, los viajeros abordan un autobús especial operado por The Landline Company, que los transporta durante aproximadamente 30 minutos hasta el aeropuerto Logan.

La principal ventaja es que los pasajeros llegan directamente a una zona posterior al control de seguridad, por lo que pueden dirigirse de inmediato a su puerta de embarque.

“Imagínese llegar al aeropuerto después de haber facturado y pasado el control de seguridad, y que lo dejen a solo unos pasos de su puerta de embarque”, señaló Rich Davey, director ejecutivo de Massport. “Este es el tipo de proceso sin estrés que estamos trabajando para hacer realidad para todos”.

Por ahora, el programa está disponible únicamente para pasajeros de Delta Air Lines y JetBlue que tengan vuelos programados entre las 5:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El servicio tiene un costo de $9 por persona y las reservaciones pueden realizarse hasta con 90 días de anticipación o, como mínimo, 90 minutos antes de la salida del vuelo.

Un modelo que podría expandirse a otros estados

Las autoridades consideran que el proyecto podría convertirse en una alternativa para aliviar la saturación de aeropuertos importantes en distintas regiones del país.

Los autobuses saldrán cada hora desde Framingham y tendrán capacidad para transportar hasta 55 pasajeros por viaje. Además, existe la posibilidad de contratar transporte de regreso desde el aeropuerto hacia la terminal remota.

Massport ya adelantó que evalúa ampliar el programa a otras aerolíneas si los resultados son positivos durante la fase piloto.

La terminal de Framingham se encuentra a unos 30 minutos del aeropuerto, una distancia que permite distribuir mejor el flujo de pasajeros y reducir la presión sobre las instalaciones principales.

Mientras las autoridades monitorean el desempeño del programa, la iniciativa despierta interés en la industria aérea por ofrecer una experiencia más rápida, cómoda y eficiente en uno de los momentos más estresantes para los viajeros: el paso por los controles de seguridad.

Si el experimento tiene éxito, Boston podría convertirse en el modelo que marque el futuro de los aeropuertos estadounidenses y la manera en que los pasajeros comienzan sus viajes.

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