Republicanos enfrían tercer plan fiscal y descartan nueva ley de reconciliación

Dos de las voces más influyentes del Partido Republicano en el Senado coincidieron en que es poco probable que el Congreso apruebe una tercera ley de reconciliación presupuestaria, una herramienta legislativa que permite avanzar iniciativas con mayoría simple y sin riesgo de bloqueo parlamentario.

Durante una audiencia sobre el presupuesto de la Fuerza Aérea para el próximo año fiscal, la senadora republicana Susan Collins expresó su preocupación por la estrategia de la administración para financiar algunos programas de defensa con recursos que dependerían de una futura ley de reconciliación.

“Simplemente sugeriría que se está corriendo un riesgo terrible y se crea inestabilidad al depender de un tercer proyecto de ley de conciliación”, advirtió Collins ante funcionarios del Departamento de Defensa.

McConnell: “No es una opción realista”

La postura fue respaldada por el senador Mitch McConnell, quien preside el subcomité de defensa del Comité de Asignaciones y se retirará al final de este año.

“Creo que podemos concluir con seguridad que no habrá otro proyecto de ley de reconciliación, así que realmente no es una opción”, afirmó McConnell durante la audiencia.

Collins respondió de inmediato: “Estoy de acuerdo con esa valoración”.

Las declaraciones representan un golpe para algunos sectores republicanos que habían impulsado la posibilidad de un tercer paquete legislativo enfocado en reducir costos para las familias estadounidenses, combatir el fraude en programas sociales y financiar prioridades de la Casa Blanca.

Preocupación por los recursos para defensa

La discusión surge mientras la administración busca obtener parte de los recursos para defensa mediante mecanismos extraordinarios. Según se expuso durante la audiencia, cerca de una cuarta parte de ciertos fondos solicitados dependerían de futuras medidas legislativas.

Además, legisladores esperaban una petición adicional de financiamiento relacionada con la crisis en Oriente Medio y el conflicto con Irán, aunque esa solicitud aún no ha sido enviada al Congreso.

Para Collins, el camino más seguro sigue siendo el proceso tradicional de asignaciones presupuestarias, que requiere acuerdos bipartidistas y ofrece mayor certidumbre para agencias y programas federales.

Sigue leyendo: