Investigan misteriosas marcas con el número ’86 47′ en el National Mall

Las autoridades federales investigan la aparición de enormes marcas con el número 86 47 en el césped del National Mall, en Washington D.C., un incidente que ha generado una nueva controversia política en torno a una secuencia numérica que la administración del presidente Donald Trump considera una amenaza, mientras que un juez federal ha determinado que constituye una forma de libertad de expresión.

De acuerdo con reportes de NBC News, la Policía de Parques de Estados Unidos respondió el jueves por la mañana tras detectar la decoloración en una zona del emblemático parque nacional. Las autoridades informaron que se recolectaron muestras del césped para determinar qué provocó las marcas y anunciaron la apertura de una investigación.

La Casa Blanca condena el incidente

El Departamento del Interior calificó lo ocurrido como un acto de vandalismo que no será tolerado.



“El Departamento se toma muy en serio cualquier amenaza contra el Presidente”, señaló un portavoz de la dependencia.

La reacción de la Casa Blanca fue aún más contundente. El portavoz Davis Ingle aseguró que cualquier persona que apoye la violencia política debe ser condenada.

“Cualquiera que participe o apoye la violencia política o la cultura del asesinato debe ser condenado en los términos más severos posibles”, afirmó.

El origen de la controversia sobre el 86 47

La secuencia numérica cobró notoriedad meses atrás cuando el exdirector del FBI, James Comey, publicó en Instagram una fotografía de conchas marinas acomodadas para formar el número 86 47. Posteriormente, eliminó la imagen tras las críticas y negó que tuviera una connotación violenta.

Trump es el 45.º y 47.º presidente de Estados Unidos, y algunos de sus aliados interpretan la combinación como un mensaje contra el mandatario.

Sin embargo, Comey sostuvo que desconocía esa interpretación.

“Nunca se me había ocurrido, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo”, escribió entonces.

Un juez lo considera libertad de expresión

La polémica adquirió una nueva dimensión este mes, cuando un juez federal resolvió en un caso separado que el número 86 47, por sí solo, no constituye una amenaza.

El magistrado determinó que una bandera con esa inscripción podía permanecer en terrenos administrados por el Servicio de Parques Nacionales porque se trata de una expresión protegida por la Primera Enmienda.

El incidente ocurre además en vísperas de eventos masivos previstos en Washington, incluidos festejos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que ha aumentado la atención sobre cualquier acto con posibles implicaciones políticas.

What to know about the giant ’86 47? that appeared on National Mall grass https://t.co/jgdPHDhcLK pic.twitter.com/2ylKK4xWtE — TIME (@TIME) June 12, 2026

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