Ocho tripulantes de bombardero B-52 mueren tras accidente en California

Ocho tripulantes perdieron la vida luego de que un bombardero B-52 Stratofortress, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se estrellara este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el condado de Kern, confirmaron funcionarios.

El bombardero, que transportaba a los ocho tripulantes en una misión de prueba rutinaria, sufrió el accidente poco después de las 11:20 a.m. El personal de emergencia acudió inmediatamente, pero los primeros indicios apuntaban a que el percance era fatal.

Edwards AFB has stood up the Emergency Family Assistance Center (EFAC) to all of those with base access.



Emergency and investigation officials continue to move forward with their response. We anticipate more information will be available tomorrow. pic.twitter.com/SQB4cJZPsO — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 16, 2026

Las autoridades de la Base Aérea Edwards, ubicada en el desierto de Mojave, a unas 100 millas (160 kilómetros) al norte de Los Ángeles, confirmaron en una conferencia de prensa el fallecimiento de las ocho personas.

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“Hemos perdido a ocho grandes estadounidenses. Este accidente se considera fatal, y en estos momentos, nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de quienes perdieron a sus seres queridos“, declaró el coronel James Hayes en la conferencia de prensa.

Se informó que las víctimas eran un grupo heterogéneo compuesto por militares uniformados, civiles del gobierno y contratistas gubernamentales. Sus nombres no se dieron a conocer de inmediato en espera de que sus familiares fueran notificados.

El coronel Hayes dijo que el bombardero B-52 se estrelló poco después del despegue en una misión de apoyo al “Programa de Modernización del Radar”, que el militar describió como una misión de prueba local. Tras el impacto, el bombardero se incendió inmediatamente.

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La aeronave fue construida por la empresa Boeing, que confirmó que dos de sus empleados se encontraban a bordo en el momento del percance.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los seres queridos de los ocho tripulantes que perdieron la vida en el accidente del B-52 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California”, dijo la empresa Boeing en un comunicado.

“Con gran tristeza confirmamos que dos empleados de Boeing se encontraban a bordo. Estamos en contacto con sus familias y les ofrecemos nuestro apoyo”, añadió.

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Los servicios de emergencia respondieron con rapidez para apagar el incendio. Las autoridades revisaron las imágenes del accidente, determinaron que era irrecuperable y que no había sobrevivientes.

De acuerdo con el coronel Hayes, en la Base Aérea Edwards se llevan a cabo misiones de prueba varias veces al día.

“En este momento, no tenemos ningún indicio de cuál fue la causa. No podremos divulgar esa información, y no tendremos disponibilidad para obtenerla en un futuro próximo”, agregó el coronel.

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Los investigadores buscan la caja negra y otros equipos entre los restos del avión accidentado, que puedan proporcionar información sobre lo que sucedió.

Una junta de seguridad provisional recaba la información inicial, que posteriormente se entregará a una comisión de investigación de seguridad, la cual analizará las causas del accidente, en un proceso que puede durar aproximadamente 30 días.

Posteriormente, los hallazgos se enviarán a una comisión de investigación de accidentes, que determinará qué información se puede divulgar al público y a los familiares. Según Hayes, ese proceso puede prolongarse hasta seis meses.

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Las operaciones en la Base Aérea Edwards permanecen suspendidas mientras se avanza en la investigación de la pista de aterrizaje.

El B-52 Stratofortress, que normalmente cuenta con una tripulación de cinco personas, es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950, que todavía es una pieza clave en el poder aéreo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La aeronave, fabricada por Boeing a un costo mínimo de $84 millones de dólares, es capaz de transportar armamento convencional y nuclear a largas distancias. Ha participado en conflictos que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

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