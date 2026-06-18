Colombianos festejan el gran triunfo de la selección cafetera

Varios centenares de aficionados colombianos desbordaron su entusiasmo en alegría desbordante con el categórico triunfo 3-1 del equipo cafetero, líder solitario del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras derrotar a la debutante selección de Uzbekistán.

“Colombia dominó el partido”, resaltó Chris Gutiérrez, un colombiano nacido en Pereira y residente de Santa Clarita, California. “Lo importante fue que, cuando ellos nos empataron, pudimos remontar rápido y nos llevamos el botín de los tres puntos”.

selección cafetera y levanta a su hija en hombros.

“Colombia entregó el corazón”, añadió su amiga salvadoreña, Dora Bermúdez. “Me gustó el pundonor de ‘Luchito’ (Luis Díaz). El atacante del Bayern Munich de Alemania se convirtió en el héroe de la victoria, al marcar el segundo gol, a los 65 minutos y dar una asistencia.

Para Colombia, que enfrenta su séptima Copa del Mundo, luego de quedar fuera de Qatar 2022, era prioridad comenzar bien el torneo, bajo la conducción del cerebral mediocampista James Rodríguez.

“La conexión del centro del campo de James Rodríguez con Lucho Díaz (Bayern Munich/Alemania) y Richard Ríos (Palmeiras/Brasil) es lo mejor que tenemos”, consideró Frank Rodríguez, gerente de La Casita con Sabor Colombiano, ubicada en el 837 sur de Union St, en el área de Pico-Union.

Toda la familia disfrutó del debut de la selección colombiana en el Mundial.

“¿Está la migra aquí?”

Antes del ingreso al área del estacionamiento, en donde se prendió el ambiente con la música de Juanes y su tema de la “Camisa Negra” y cumbias típicas como el “Cali Pachanguero” del famoso Grupo Niche, a un señor colombiano le extrañó ver agentes uniformados que revisaban a los aficionados.

¡Hey! ¿está la migra aquí?, preguntó. “Y yo que no traje mi pasaporte”.

No esperó a que alguien le explicara que se trataba de cuatro agentes de seguridad privados que fueron contratados para mantener el orden. Se marchó del lugar y no regresó.

“No fue sorpresa”

La verticalización y la profundidad en el ritmo de ataque le significó la ventaja de 1-0 a Colombia, por intermedio del defensa Daniel Muñoz, al minuto 40.

Gran ambiente durante el debut colombiano.

“Se necesitaba movilidad para romper la defensa de Uzbekistán”, comentó Juan Quintero, un hincha nacido en Medellín, Colombia,

“No fue una sorpresa el gol de Daniel Muñoz, porque el equipo lo utiliza para que él se sume al ataque de forma sorpresiva. Así lo hizo, y fue bueno, porque en el primer tiempo a Colombia le faltó más toque de James Rodríguez y salida clara al frente”.

Katrina Wright, estadounidense casada con el colombiano David Hoyos declaró que, desde hace nueve años que se conocieron se enamoró de la cultura del país sudamericano.

Los colombianos se reunieron en la ciudad de Los Ángeles para apoyar a su selección.

“Me encanta la pasión que los colombianos tiene por el futbol”, dijo.

“El juego estuvo bacanísimo, fenomenal”, resumió Hoyos, propietario de una imprenta en Santa Clarita. “Los uzbekos nos metieron el gol cuando Colombia estaba rindiendo más o menos, pero el tercer gol [de Jáminton Campaz] estuvo cheverísimo …Muy buen resultado y listos para el próximo juego”.

Aventura mundialista

Una bandeja paisa, carne asada, churrasco, sopa de frijol, patacón y plátano maduro fue la comilona de la familia de Samuel y Lina Durán, y sus hijos Tomás (15 años) y Santiago (8). Ellos se encuentran de vacaciones en Los Ángeles, procedentes de Neiva, capital del departamento del Huila, ubicado en el suroccidente de Colombia, sobre el valle del río Magdalena.

Los niños, “expertos” del futbol y que conocen cada virtud y falencia de la Selección Colombia, estuvieron de acuerdo en pronosticar que el equipo llegaría hasta la ronda de cuartos de final,

La familia viajaría para conocer San Diego, Las Vegas y concluir su aventura mundialista en Miami, donde presenciarán el partido Colombia-Portugal, correspondiente a la tercera y última fecha de la fase de grupos. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium.

El viaje de la familia Ramírez tuvo un costo de $20,000.

“Valio la pena, porque la experiencia será para toda la vida de mis hijos”, indicó Samuel Ramírez, de oficio ingeniero.