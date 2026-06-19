Estadounidenses arman un festival en el Distrito de Fairfax

Los miles de seguidores de la selección de Estados Unidos se marcharon satisfechos con el triunfo 2-0 que lograron frente a su similar de Australia, en el estadio Lumen Field de Seattle, donde consiguieron asegurar el pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Fan Festival de The Original Farmers Market del área de Fairfax, los aficionados locales, miles de turistas y seguidores de la selección de Australia convivieron amigablemente en el área del estacionamiento del famoso mercado.

“Me alegra que hayamos conseguido estas dos victorias para empezar la fase de grupos”, dijo Jason Tovar, de Los Ángeles. “Ya hemos pasado a dieciseisavos de final, así que tengo muchas ganas de ver qué viene después”.

Emocionado por el 2-0 de Estados Unidos sobre Australia, gracias al autogol de Cameron Burguess (minuto 11), provocado por la presión de Folarin Balogun y Ricardo Pepi, y el remate de Alex Freeman (minuto 46), un jovencito de apenas 21 años, Tovar analizó que la selección de las barras y las estrellas jugó una muy buena primera parte del encuentro.

Jason Tovar, fanático de la selección de Estados Unidos.



“Pero, no quedé contento en la segunda mitad del juego; se dedicaron más a aguantar el resultado, tratando de mantener el 2-0”, añadió. “Creo que deberían haber sido un poco más agresivos, pero entiendo que quieran cuidar a los jugadores y que reserven energía para el próximo partido”.

Tovar, conocedor del futbol estadounidense vaticinó que, Estados Unidos avanza como primer lugar del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podría encarar en la ronda de eliminación directa a Bélgica, “pero luego nos toca España si sigue adelante, y Estados Unidos lo puede hacer si seguimos jugando de forma agresiva”.

“Sería genial ver Estados Unidos contra España en cuartos de final, en Inglewood”, dijo.

Aficionados de EEUU celebran la victoria.

“No saben de futbol”

Los hinchas del equipo que comanda el argentino Mauricio Pochettino arribaron hasta con tres horas de anticipación al partido que fue transmitido en una pantalla supergigante en The Original Farmers Market del área de Fairfax, un destino favorito entre lugareños y turistas desde 1934, que ofrece más de 100 tiendas de productos gourmet y restaurantes.

“Nosotros disfrutamos el partido con un sándwich de All’antico Vinaio”., dijo Alana Hutchinsen, líder de un grupo de amigos: Sam Berman, Annika Meurer, Maddy Malter, Susan Bryant y Jason Krutesch. “Son deliciosos”.

Sam Berman, Alana Hutchinson, Annika Meurer, Maddy Malter, Susan Bryant y Jason Krutesch disfrutan de un sándwich de All’antico Vinaio.



La legendaria bocadillería florentina, abierta en The Original Farmers Market la gestiona con pasión la familia Mazzanti, conocidos por sus deliciosos y auténticos bocadillos de “schiacciata”, un pan plano tradicional de la Toscana italiana, similar a la focaccia pero generalmente más fino.

Ellos se mantenían a la expectativa sobre la validación del gol de Alex Freeman, tras un remate desviado de Sergiño Dest. Un árbitro asistente señaló inmediatamente fuera de juego después de que Freeman cabeceara el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la revisión del VAR validó el gol para Estados Unidos, al determinarse que Freeman estaba en posición reglamentaria cuando Dest pateó el balón.

En medio de la algarabía de los locales, desde la primera fila de gente sentada en el piso sobre toallas y cobijas, Leny Bohbot pretendía, a cada instante, animar a los estadounidenses. Pocos le hacían caso.

Leny Bohbot pretendía, a cada instante, animar a los estadounidenses. Pocos le hacían caso.



“Esta gente nació en Estados Unidos, la mayoría no saben de futbol ni conoce a los jugadores. Yo nací en Francia. Soy ciudadano estadounidense desde los cuatro años… A mí me encantó como jugó Tim Ream (el capitán) y Weston McKinney, aunque creo que, hasta ahora hemos jugado contra rivales que, en el mejor de los casos, eran mediocres”.

Lamentos australianos

“Sabíamos que los estadounidenses eran fuertes, pero el autogol afectó psicológicamente a nuestros jugadores”, describió Anthon Lombardo, un abogado australiano de Sydney. “Eso también es parte del futbol”.

Comentó que, aunque hubo un cambio de estrategia en la parte complementaria, a Australia no le alcanzó la fuerza para penetrar la defensiva estadounidense

“Nos marcaron un gol tempranero a los 10 minutos, así que eso nos lo puso más difícil. Esto es como un juego de ajedrez, donde el impulso estuvo del lado de Estados Unidos, pero tenemos esperanzas de avanzar a la siguiente fase del mundial”, dijo Melone.

Anthon, su novia, Sarah Ashley y sus padres, Tony y Rosa Lombardo hicieron un viaje largo desde Oceanía para vivir las incidencias del Mundial de futbol en vivo y a todo color.

“Estuvimos ahorrando desde hace años”, manifestó el señor Lombardo, un mecánico australiano.

Su esposa, Rosa, llegó al gran estacionamiento de The Original Farmers Market con un canguro inflable, al que apretujaba cada vez que había peligro en la portería de Patrick Beach, jugador del Melbourne City.

Rosa Lombardo, originaria de Sydney, Australia, con su mascota, un canguro inflable.



Tony, Rosa y Anthon Lombardo, turistas australianos en el Distrito de Fairfax con su mascota mundialista.



“Debieron haber sido más inteligentes y controlar el balón”, dijo la mujer, una terapista física en su natal Sydney. “Pero, lo que a mí me impresionó más es que aquí el futbol no se vive como en el resto del mundo…la atmosfera [el ambiente’] es más frío entre la gente”.

Estados Unidos cerrará la fase de grupos contra Turquía el jueves 25 de junio.