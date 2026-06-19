“México se agigantó”, dicen aficionados en Los Ángeles

El pase de la selección mexicana de futbol a la fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue motivo de una fiesta de bailables típicos de Jalisco, música de mariachi y al final, el baile de “Payaso de Rodeo” del grupo Caballo Dorado con mexicanos y unos cuantos coreanos.

México derrotó a Corea del Sur, 1-0, con anotación de Luis Romo, tras una falla garrafal del arquero Kim Seung-gyu, quien chocó en una salida en falso con Lee Han-beom, defensa central que milita en el club danés FC Midtjylland”.

“Fenomenal”, dijo Elia González, de Pachuca, Hidalgo, quien no se cansó de alentar a la multitud reunida en el patio de césped plástico de la Plaza de la Cultura y Arte, contiguo a La Placita Olvera.

“Fue majestuoso el gol de México y la jugada donde el portero José Raúl Rangel Aguilar, “Tala” Rangel evitó el empate”, añadió la mujer. “México se ha agigantado con esta victoria”.

Tras dejar atrás su debut triunfal 2-0 ante Sudáfrica, México llegó a Guadalajara con la obligación de ganar, según los aficionados, aunque la segunda jornada no fue tan simple.

“México jugó muy lento en el primer tiempo y no tuvo ataque” criticó Julio Bravo, un agente de seguridad nacido en la ciudad de México, quien portaba una máscara de Octagón. “Hay muchos que evitan hablar de la obligación de ganar par no cargarles presión a los jugadores”, añadió.

“Mi argumento es que México juega en casa, frente a su afición y tiene mejor equipo que Corea del Sur y otras selecciones”.

El ambiente en la Plaza de la Cultura y Arte fue de fiesta completa, con la presencia de una botarga del famoso “Doctor Simi”, quien es el personaje y rostro oficial de Farmacias Similares, una popular cadena de medicamentos mexicana.

“¡Una foto! ¡Una foto!”, le pidió Xitlalli Ramírez al icónico personaje, que corresponde a Víctor González Torres, un empresario y filántropo mexicano.

Los aficionados de México no dejaron de alentar a su equipo durante todo el partido.

Para José Lagunas, de Mexicali, Baja California, que la selección mexicana no haya tenido más que una llegada de peligro real, a través de Julián Quiñones, fue motivo de que tenía enfrente a un rival con jugadores veloces para la marca.

“México no se sintió cómodo porque Corea hizo un excelente trabajo defensivo”, comentó a La Opinión. “Creo que los muchachos están sintiendo demasiada presión psicológica porque todos esperamos que ganen, pero sí que les faltó recuperar el control del balón, sobre todo en los últimos 15 minutos del primer tiempo”.

“Ya soy mexicano”

Entre los hinchas más nerviosos de la multitud se encontraba un joven afromexicano de 22 años, quien llegó al lugar desde Woodland Hills, acompañado de su progenitora oaxaqueña.

“Ya soy mexicano”, dijo con orgullo Krishna Coltrane, hijo de padre afroamericano y madre mexicana, mientras estaba sentado en el pasto sintético donde se proyectó el partido entre Mexico y Corea del Sur.

Krishna Coltrane y su madre Otilia disfrutaron del encuentro del Tri frente a Corea del Sur.

¿Y cómo sabes que ya eres mexicano?

“Porque mi mamá me dijo que si no te dan un chin**dazo de chiquito no eres mexicano, y ella me dio varias veces con el cinto en las nal*as”, explicó y provocó una carcajada en su madre, Otilia Coltrane.

Como los mexicanos, no hay otras culturas que celebren todo y por todo.

“Expresar nuestra identidad”

“El fútbol, más que un deporte, es parte de la identidad y tradiciones que encapsulan nuestra mexicanidad”, afirmó el profesor de literatura, Gustavo Ponce, originario de Guadalajara, Jalisco, quien disfrutaba de la música norteña en la Placita Olvera, antes del cotejo. “La pasión que se vive en el futbol, es la pasión con la que los mexicanos vivimos a diario…es más que nada el folclor que nos define en nuestra experiencia de comunidad”.

El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez dijo a La Opinión que la mexicanidad expresada a través del futbol es única porque no hay ningún otro evento en donde coincidan personas de tantas nacionalidades con el entusiasmo y la energía para expresar con orgullo su identidad.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en L.A., celebra el gol de la selección mexicana.

“Eso, en el fondo es lo que nos está dando el Mundial de futbol. Es una oportunidad para expresar nuestra identidad de la manera como nosotros queramos, de la manera más estridente alrededor de un partido de futbol”, dijo el hincha número uno del Tri de Javier Aguirre en Los Ángeles.

“Me llama la atención la diversidad de porras que le echan a México, porque a diferencia de otros países, no se trata únicamente de los inmigrantes que viven aquí o de los turistas que vienen desde el país de origen”, añadió. “Aquí confluyen los muchísimos Méxicos: el de los inmigrantes, de los mexicanos americanos, el México de los latinos, de los negros y el de las personas se consideran muy cercanas a nosotros independientemente de que no sean de nacionalidad mexicana o de origen mexicano”.