Grupo supremacista blanco realiza marcha en Washington D.C., pide “deshacerse de los migrantes”
Grupo supremacista blanco marchó en Washington D.C. el 4 de julio durante el Día de la Independencia, en medio de protestas y eventos en la capital
Integrantes de Patriot Front (Frente Patriota), un grupo identificado por organizaciones de monitoreo como de ideología nacionalista blanca realizó una marcha en distintos puntos de Washington D.C. este sábado 4 de julio Día de la Independencia de Estados Unidos, en medio de un amplio dispositivo de seguridad y eventos oficiales en la capital.
A pesar de que el desfile por el 4 de julio fue cancelado por las altas temperaturas en Washignton D.C. el grupo supremacista realizó su marcha gritando consignas, portando banderas confederadas.
Y es que hombres enmascarados portaron banderas confederadas se reunieron en Union Station y fueron vistos marchando por Capitol Hill. Los participantes habrían realizado llamados a “reclamar el país” y a “deshacerse de inmigrantes”, de acuerdo con reportes de testigos y material difundido en redes sociales.
Las movilizaciones ocurrieron en una jornada marcada por múltiples eventos y actividades en la capital estadounidense, donde también se realizaron espectáculos de fuegos pirotécnicos como parte de las celebraciones por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.
De acuerdo con publicaciones del propio colectivo en redes sociales, alrededor de 400 integrantes habrían participado en la movilización. Testigos y reportes de agencias internacionales observaron a cientos de personas desplazándose en el sistema de metro de la ciudad vistiendo uniformes coordinados.
Marcha en zonas centrales de la capital
Imágenes difundidas en plataformas digitales y canales de mensajería mostraron a los participantes marchando en formación cerca del Capitolio y la estación Union Station. Los asistentes vestían pantalones caqui, camisas azules, cubrebocas claros y gafas oscuras, mientras portaban banderas del grupo, banderas confederadas y versiones de la bandera estadounidense.
Durante el recorrido se escucharon consignas como “Recuperemos América”, además de otros mensajes relacionados con la identidad del grupo. En algunos momentos también se registraron coreografías con tambores durante el avance de la manifestación.
Hacia el mediodía, parte del contingente utilizó trenes del Metro con destino a zonas del estado de Maryland, incluyendo New Carrollton, en el noreste del área metropolitana.
Respuesta de autoridades en Washington D.C.
El Departamento de Policía Metropolitana de Washington informó que la actividad fue monitoreada bajo la protección de la Primera Enmienda, sin que hasta el momento se registraran arrestos, incidentes o solicitudes de intervención relacionadas con la marcha.
Las autoridades señalaron que se mantiene el compromiso de garantizar la seguridad pública durante las celebraciones del 4 de julio, al tiempo que se respeta el derecho a la libre expresión.
El origen de Patriot Front
Patriot Front surgió en 2017 tras la manifestación “Unir a la derecha” en Charlottesville, Virginia, y ha sido vinculado con campañas de propaganda pública y movilizaciones coordinadas en distintas ciudades de Estados Unidos.
Según el Southern Poverty Law Center, el grupo se caracteriza por su estructura organizada, uso de uniformes y acciones tipo “flash mob”, además de un discurso centrado en la exclusión migratoria y la redefinición de la identidad nacional.
Expertos en extremismo señalan que estas agrupaciones intentan proyectar una imagen de organización política convencional, aunque mantienen una base ideológica radical. Investigadores de la Universidad George Washington han destacado que su simbología mezcla referencias patrióticas estadounidenses con elementos históricos asociados a movimientos autoritarios europeos.
Celebraciones del 4 de julio
La marcha ocurrió en paralelo a los preparativos del evento oficial “Saludo a América”, celebrado en el National Mall, que incluye actividades públicas y un espectáculo de fuegos artificiales como parte de las conmemoraciones por el Día de la Independencia.
En el mismo entorno, también se registraron otras manifestaciones de grupos opositores al gobierno federal, que marcharon hacia la Casa Blanca con consignas políticas y símbolos relacionados con la protesta contra la administración actual.
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