Javier Aguirre busca un partido perfecto y vencer a Inglaterra

El director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, dejó claro que su equipo llega convencido de poder vencer a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, aunque reconoció que será necesario ofrecer uno de sus mejores partidos para conseguir el pase a la siguiente ronda.

“Si no creyera que le podemos ganar a los ingleses, lo diría, pero creo que va a ser un partido igualado y el que cometa menos errores, saldrá adelante“, señaló el estratega en conferencia de prensa.

“Debemos hacer un partido casi perfecto”

Aguirre calificó el duelo frente a Inglaterra como una oportunidad para medir el verdadero nivel de la selección de México ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

“Este duelo tiene un ingrediente, enfrentar al cuatro del mundo, según FIFA, equipo campeón mundial de 1966, con una gran liga que nutre a la selección. Debemos hacer un partido casi perfecto, jugar mejor de lo que lo hemos hecho y tener suerte”, agregó.

El entrenador también destacó la evolución del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, al considerar que combina fortaleza física con una mayor variedad táctica.

“Antes agobiaban con balones largos y cuerpo a cuerpo. Hoy hacen eso y si no les camina, intentan otras alternativas”, explicó.

El plan para contener a Harry Kane

Uno de los principales desafíos para el cuadro mexicano será frenar a Harry Kane, quien llega como referente ofensivo de Inglaterra y uno de los goleadores del Mundial 2026.

“Harry Kane es figura mundial; tiene todo, es sacrificado y defiende. Mañana intentaremos neutralizarlo con los centrales, con el volante y con ayuda de los laterales, de manera que siempre tenga a alguien encima para que no pueda hacer su juego”, reveló el estratega.

México es la tierra de los que nunca se rinden ni dejan de creer o alentar, los que trabajan duro por cada meta, los que apoyan sin dudar.



Los que sueñan sin fronteras, los que siempre están dispuestos a luchar y los que saben que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay? pic.twitter.com/pnJvjzgMIb — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El ambiente en la selección de México, una de las claves del torneo

Más allá del aspecto futbolístico, Javier Aguirre destacó el compromiso que ha encontrado dentro del grupo y aseguró que el ambiente ha sido determinante durante la competencia.

“Tuvimos buena preparación y tiempo suficiente para elegir a jugadores que se pusieron al servicio del equipo dejando de lado el ego; siendo humildes. Saldremos once contra once y todo puede pasar“, insistió.

El entrenador también habló sobre la disciplina del plantel y el sentido de pertenencia que ha recuperado el combinado nacional.

“También destacó cómo se volvió un orgullo ser miembro de la selección nacional. Ahora se pelean por venir y tienen ganas de representar a su país; antes no siempre fue así”, agregó.

México busca regresar a los cuartos de final

La selección de México intentará avanzar nuevamente a los cuartos de final en una Copa del Mundo disputada como anfitriona, luego de conseguirlo en las ediciones de 1970 y 1986.

“No sé si el de mañana va a ser el partido más importante de nuestra historia; antes hubo otros”, concluyó Javier Aguirre.

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