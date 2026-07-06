Perro policía muere atropellado en el norte de California

Un elemento K-9 de la Oficina del Sheriff del condado de Fresno, que se encontraba fuera de servicio, murió atropellado después de que un fuego artificial ilegal explotara cerca de él, lo que provocó que corriera hacia la calle, donde fue golpeado por un vehículo.

El perro policía, llamado Santi, era un pastor belga malinois de 5 años que había prestado servicio en la oficina del sheriff durante cuatro años.

“Alrededor de las 8:30 p.m., el agente dejó salir a Santi al patio trasero para que orinara. En ese momento, un proyectil de mortero explotó cerca, asustando a Santi, quien corrió hacia la cerca, la cual saltó por completo“, informó la Oficina del Sheriff del condado de Fresno.

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El adiestrador de Santi persiguió al perro y le gritaba para que regresara. Sin embargo, el elemento K-9 siguió corriendo espantado por los fuegos artificiales que explotaban.

“El agente finalmente encontró a Santi gravemente herido en un camino cerca de Shaw Avenue y Helm Avenue, en Clovis. El perro fue trasladado de urgencia a un hospital veterinario, donde falleció posteriormente“, informó la oficina del sheriff.

De acuerdo con los médicos veterinarios, Santi fue atropellado por un vehículo que no se detuvo después del impacto, según informaron los oficiales del condado de Fresno.

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El Departamento de Policía de Clovis mantiene en curso una investigación sobre el fatal atropello del perro policía, con oficiales entrevistando a varios testigos del incidente.

“Las fuerzas del orden y los bomberos advierten constantemente a los residentes sobre los peligros del uso de fuegos artificiales ilegales, que pueden provocar incendios, lesiones, sufrimiento animal y una alteración general de la calidad de vida”, dijo la oficina del sheriff.

“Lamentablemente, esto no es suficiente para disuadir a algunos, ya que persiste el flagrante desprecio por la ley. Descansa en paz, Santi“, añadieron los funcionarios de la ley.

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Las autoridades del condado de Fresno solicitaron que si alguna persona tiene información relacionada con el percance en el que Santi fue atropellado, se comunique al Departamento de Policía de Clovis al 559-324-2800.

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