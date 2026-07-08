Familia demanda a guardería de Los Ángeles por lesión grave de su hijo

Una familia presentó una demanda en contra de una guardería, con sede en El Segundo, después de que su hijo de 23 meses sufriera una lesión grave cuando, supuestamente, una trabajadora lo dejó caer tras lanzarlo al aire. El incidente ocurrió en marzo de 2025.

De acuerdo con los familiares, su hijo, identificado en la demanda como CK, sufrió una lesión cerebral traumática y pérdida auditiva, por lo que demandaron a The Bay Club El Segundo por negligencia, agresión, fraude y daños morales.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:20 a.m. del 17 de marzo de 2025, poco después de que CK fue dejado por su padre en la guardería de la casa club de The Bay Club El Segundo. Posteriormente, el padre acudió al Manhattan Country Club, otra sede de Bay Club.

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“Una empleada sostenía a CK por las manos. La trabajadora lo balanceó intencionalmente entre sus piernas. Luego, lo levantó en el aire por encima de su cabeza, soltando las manos de CK mientras este se encontraba sobre su cabeza, momento en que CK estaba a seis pies (1.80 metros) del suelo”, dice la demanda.

En la denuncia se alega que la trabajadora, supuestamente, no logró atrapar al niño, quien cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el piso de madera.

Según la demanda, en ese momento, la trabajadora cayó hacia atrás y aterrizó sobre el niño.

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Los abogados de la familia dijeron que los empleados de la guardería llamaron al padre del niño, Matthew Kittle, para informarle que CK se había caído, pero que “ya se había tranquilizado”. Le preguntaron si quería ir a recogerlo.

“La empleada declaró que no creía necesario que recogieran a CK, pero quería informarles de que había ocurrido un incidente. Al hacerlo, restó importancia a lo sucedido”, se menciona en la demanda.

Poco después, el personal de la guardería volvió a comunicarse con Kittle para decirle que no había podido calmar a su hijo y que tenían que ir a buscarlo.

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“El Sr. Kittle observó que la lesión de su hijo era mucho más grave de lo que le habían hecho creer en The Bay Club. El lado derecho de la cara de CK estaba muy magullado”, decía la demanda.

“Tenía el ojo derecho hinchado hasta cerrarlo y la boca también. Al llegar a casa, CK estaba extremadamente somnoliento, apático e irritable

En la demanda se menciona que esa misma mañana, los padres llevaron a CK al área de urgencias de un hospital, donde los médicos le diagnosticaron la lesión cerebral.

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La denuncia dice que la madre de CK llamó y habló con un empleado del Bay Club, quien le dijo que su hijo estaba siendo sostenido por una empleada a un pie y medio (45 centímetros) sobre el suelo cuando ocurrió la caída.

Sin embargo, imágenes de las cámaras de seguridad que obtuvieron los abogados de la familia demostraron que la descripción del incidente había sido “intencionalmente falsa y engañosa” por parte de los empleados de la guardería.

En la demanda se alega que el club estaba operando su guardería infantil sin la licencia respectiva en California, al tiempo que declaraba indebidamente una exención.

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Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), los programas de cuidado infantil que ofrecen servicios temporales a los padres están exentos de mantener una licencia cuando se cumplen ciertos requisitos, incluidos los servicios que solo se prestan a padres y tutores que se encuentran en las mismas instalaciones que el lugar donde se desarrolla el programa infantil.

Los abogados aseguraron que los padres de CK no se encontraban en el mismo lugar donde estaba su hijo en el momento en que ocurrió el incidente.

La cadena CBS informó que el CDSS, tras una búsqueda en los registros, no se encontró ninguna licencia, solicitud pendiente ni registro de un establecimiento sin licencia en The Bay Club.

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“No podemos hacer comentarios sobre litigios en curso. En The Bay Club, la seguridad de nuestros socios, empleados y las familias a las que servimos es nuestra máxima prioridad”, dijo un portavoz del club.

The Bay Club es una red de centros de estilo de vida con más de 30 gimnasios y clubes campestres en California, Oregon y Washington.

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