Alerta por gusano barrenador en perros y gatos de Texas y Nuevo México: cómo detectarlo

La reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos ya no preocupa únicamente a ganaderos. Veterinarios y refugios de animales emitieron advertencias para dueños de perros y gatos después de que se confirmaran infecciones en mascotas dentro del brote que afecta a Texas y Nuevo México.

El parásito puede ingresar por una herida pequeña, una picadura de garrapata, una zona operada o incluso por aberturas naturales del cuerpo. Sus larvas no se alimentan de tejido muerto: penetran en la piel y consumen tejido vivo, por lo que una infestación puede avanzar con rapidez y causar lesiones graves si no se trata a tiempo.

¿En qué estados se detectaron casos?

Texas concentra la mayor parte del brote. La Comisión de Salud Animal del estado informó casos en 13 condados y 24 establecimientos, con medidas de vigilancia y restricciones de movimiento en distintas zonas.

También se confirmó un caso en Lea County, Nuevo México, en un perro que inicialmente había sido reportado como un caso de Andrews County, Texas, porque el veterinario que lo atendió estaba en ese estado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aclaró luego que el animal vivía en Nuevo México y reclasificó la infección como la primera detección en ese estado.

Hasta la actualización oficial consultada, no hay confirmación federal de casos domésticos en otros estados. Las alertas preventivas pueden extenderse a zonas vecinas, pero eso no significa que Arizona o California tengan casos confirmados.

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Qué es el gusano barrenador

El nombre puede llevar a confusión: no se trata de un gusano que vive normalmente en la tierra, sino de la larva de una mosca, Cochliomyia hominivorax.

La hembra coloca sus huevos en heridas abiertas o cerca de ojos, orejas, nariz, boca, genitales y otras zonas húmedas. Cuando los huevos eclosionan, las larvas se introducen en el tejido y comienzan a alimentarse. La herida puede agrandarse, infectarse y despedir un olor fuerte.

Un veterinario revisa la lesión de un perro tras la alerta por el gusano barrenador en Texas: aumentó el riesgo para animales domésticos. Crédito: Imagen creada con IA | Impremedia

Qué perros corren más riesgo

Los animales con cortes, raspaduras, mordeduras, picaduras de garrapatas o heridas quirúrgicas recientes son los más vulnerables. También requieren especial vigilancia los cachorros recién nacidos, los perros que pasan muchas horas al aire libre y las mascotas que viven cerca de ranchos, ganado o fauna silvestre.

Una lesión mínima puede ser suficiente. Por eso, los veterinarios recomiendan revisar a la mascota todos los días, especialmente después de caminar por campos, zonas con maleza o lugares donde abundan las moscas.

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Señales de alerta en perros y gatos

Una herida que crece, drena líquido o no mejora merece atención. También deben encender la alarma:

Larvas o movimiento dentro de la lesión.

Pequeñas masas de huevos alrededor de una herida.

Olor desagradable e intenso.

Dolor, irritabilidad o inquietud.

Lamido, mordisqueo o rascado constante en una zona.

Lesiones cerca de los ojos, la nariz, la boca, las orejas o los genitales.

Decaimiento o pérdida del apetito.

El USDA recomienda contactar de inmediato a un veterinario ante cualquiera de estas señales. No conviene retirar las larvas en casa ni aplicar remedios caseros, porque pueden quedar ejemplares dentro del tejido y la lesión necesita limpieza y tratamiento profesional.

¿Puede matar a una mascota?

Sí, si no se trata. Las larvas pueden profundizar la herida, alcanzar tejidos delicados, favorecer infecciones severas y provocar shock. Sin embargo, los animales pueden recuperarse cuando reciben atención veterinaria temprana.

El tratamiento puede incluir la eliminación completa de las larvas, limpieza de la herida, medicamentos antiparasitarios y, cuando corresponde, antibióticos.

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Cómo proteger a tu mascota

La prevención empieza por mantener las heridas limpias y cubiertas según la indicación del veterinario. También es importante revisar la piel después de cada salida, controlar garrapatas y tratar rápidamente cualquier corte, aunque parezca pequeño.

Veterinarios y refugios están utilizando medicamentos recetados contra pulgas y garrapatas porque algunos principios activos pueden matar las larvas cuando comienzan a alimentarse. No todos los productos son adecuados para todos los animales, por lo que la elección debe consultarse con un profesional.

Durante el brote también conviene evitar que perros con heridas abiertas permanezcan al aire libre sin supervisión y no trasladar animales desde zonas afectadas sin revisar las restricciones vigentes.

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¿Puede afectar a las personas?

El gusano barrenador puede infestar a seres humanos, aunque esto ocurre con mucha menos frecuencia que en animales. El riesgo aumenta cuando una persona tiene una herida abierta y vive o viaja por una zona donde circula la mosca.

Los CDC indicaron que no se habían reportado casos humanos adquiridos localmente en Estados Unidos dentro de este brote. Aun así, una herida con larvas, dolor creciente o secreción debe recibir atención médica inmediata.

Por qué volvió después de décadas

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966 mediante la liberación de moscas macho estériles. El método impide que las hembras produzcan descendencia viable y vuelve a utilizarse en las áreas afectadas.

El brote actual avanzó desde Sudamérica hacia Centroamérica y México antes de alcanzar Estados Unidos. Las autoridades federales y estatales mantienen vigilancia, trampas y liberaciones de insectos estériles para intentar cortar su reproducción.

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