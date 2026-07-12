CEO de Delta Air Lines anunció que seguirán elevadas las tarifas aéreas, aunque los precios del combustible caigan

A principios de este año, el precio del combustible para avión aumentó en Estados Unidos entre 50% y 58%, pasando de costar $2.50 a $3.88 por galón en marzo, siendo la principal causa el encarecimiento de los precios de la energía provocados por el conflicto en Oriente Medio.

Ante los elevados costos operacionales, las aerolíneas en todo el país comenzaron a aumentar sus tarifas de vuelo y otros servicios para recompensar los gastos, especialmente en combustible.

Entre las aerolíneas que anunciaron cambios en sus tarifas se encuentra Delta Air Lines, y la que recientemente su director ejecutivo, Ed Bastian, informó que, incluso si los precios del petróleo y combustible aún caen, la compañía mantendrá elevados sus costos y servicios.

Bastian declaró en un comunicado que, antes de dispararse los precios, la mayoría de las aerolíneas estadounidenses ya tenían dificultades para cubrir su coste de capital en un contexto en el que las tarifas aéreas del sector se han quedado significativamente rezagadas con respecto a la inflación, los costes han aumentado y las preferencias de los consumidores han evolucionado.

Durante su presentación de resultados trimestrales, el CEO de Delta agregó que, incluso después de los recientes aumentos de tarifas, “los precios de los vuelos siguen estando entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación general desde el Covid-19. Creemos que el ritmo actual de los ingresos debería mantenerse incluso si los precios del combustible se moderan”, dijo Bastian.

Y es que la industria no solo se enfrenta actualmente a los más altos costes en combustible, sino también a un aumento de inversión en tecnología, infraestructura aeroportuaria y mano de obra.

Por lo que Bastian considera que para ello es necesario idear un cambio en el modelo de negocio que permita generar resiliencia en los precios y durabilidad: “No se gana nada intentando crecer en ese entorno. La oportunidad reside en encontrar maneras de conseguir mayores ingresos, no una mayor cuota de mercado”, afirmó.

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