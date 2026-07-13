Gobernador de California asegura que ofrecerá reembolsos de hasta $3,500 para compradores de vehículos eléctricos

Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley con la que se espera impulsar un programa de reembolso de hasta $270 millones de dólares para residentes en el estado que califiquen como nuevos compradores de vehículos eléctricos.

De acuerdo con el comunicado, este programa podría distribuir hasta $3,500 para los nuevos compradores a finales de este verano, aunque hasta los momentos se desconoce cuáles serán las marcas participantes, según la Junta de Recursos del Aire de California, la lista espera conocerse a mediados del próximo mes.

Newsom además indicó que este reembolso se aplicará a vehículos eléctricos nuevos con precios que alcancen los $50,000 dólares, ya que habrá un segundo reembolso adicional para vehículos eléctricos usados con costos de hasta $25,000 dólares.

La ley es impulsada con el propósito de reducir la contaminación ambiental. “Donald Trump está haciendo todo lo posible para contaminar nuestro aire y entregar la industria de los automóviles limpios a China en bandeja de plata. California está pisando el acelerador”, dijo el gobernador en el comunicado.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía destacó en un informe que para los próximos años uno de cada cuatro vehículos nuevos comprados será eléctrico, y en California ya las ventas alcanzan hasta el 20%, siendo Tesla el de mayores ventas con un 50%.

Aunque este programa de reembolsos finalizó en California en 2023 destinando $1.490 millones de dólares en subvenciones, y pese a que el presidente Donald Trump firmó el año pasado una ley que eliminó el crédito fiscal federal de $7,500 dólares para vehículos eléctricos, las ventas de vehículos eléctricos se han disparado en el último trimestre debido en parte al alza de la gasolina.

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