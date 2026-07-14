Ajustes del COLA del Seguro Social podrían aumentar un 3.6%, según AARP

Este miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó su informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI), el cual disminuyó un 0.4%, ubicando la inflación interanual en los 3.5% en junio, muy por debajo de los 4.2% registrados en mayo.

Y tras conocerse el informe de la tasa inflacionaria que resultó ser más moderada de lo esperado, nuevas estimaciones indican que el costo de vida (COLA) 2027 del Seguro Social podría tener un incremento entre el 3.6% y el 3.8%.

Las previsiones se debaten entre la organización estadounidense sin fines de lucro para personas mayores de 50 años, AARP, que prevé que el COLA del próximo año tendrá un aumento del 3.6%, mientras que la Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL por sus siglas en inglés) pronostica un incremento del 3.8%.

Para muchos analistas como Mary Johnson, de la Seguridad Social y Medicare, que realiza el seguimiento y el cálculo de la estimación del ajuste por costo de vida (COLA), esta caída inesperada e inusual de la inflación en junio es realmente significativa, pero duda que con las continuas tensiones geopolíticas la desaceleración de la inflación se mantenga.

“Estas revisiones mensuales pueden dar una idea de lo que indican los datos reales de inflación para el tercer trimestre, lo cual puede ser útil para tomar decisiones financieras para la jubilación, como renovar un certificado de depósito o elaborar un presupuesto”, expresó Johnson.

Por su parte, Alex Moore, estadístico de la Liga de Ciudadanos Mayores, señaló que “la inflación es bastante inestable en este momento”, dijo. Además, especialistas consideran que, indiferentemente del ajuste del COLA, los incrementos ya previstos en costos de Medicare y medicamentos absorberán este aumento.

Sin embargo, según los cálculos previstos de un ajuste promedio al 3.7%, las prestaciones aumentarían $74 dólares al mes en 2027 a diferencia de los $56 dólares de este año por el ajuste del 2.8%.

Además, un ajuste como el que prevé AARP sería uno de los más altos desde el 2022, cuando se ubicó en 8.7%; no obstante, durante ese año la tasa inflacionaria alcanzó unos de sus niveles más elevados.

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