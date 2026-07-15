Los modelos que podrían desaparecer del Grupo Volkswagen

La estrategia del Grupo Volkswagen para los próximos años apunta a una oferta de vehículos mucho más reducida. La compañía quiere concentrar sus recursos en los modelos más rentables y esa decisión ya alimenta rumores sobre el futuro de algunos nombres históricos de sus diferentes marcas.

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Información publicada por el diario alemán Bild asegura que varios vehículos estarían en riesgo de desaparecer cuando termine el ciclo de vida de sus generaciones actuales. Entre ellos aparecen el Volkswagen Jetta, el Taos y el Porsche Taycan, además de otros modelos de Audi, Skoda y Cupra.

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Aunque el fabricante no ha confirmado la lista de vehículos que dejarían de producirse, sí anunció una profunda reorganización que cambiará la manera en la que desarrolla y comercializa su portafolio durante el resto de la década.

Volkswagen quiere una gama mucho más pequeña

La hoja de ruta del grupo contempla reducir hasta en un 50% la cantidad de modelos disponibles para 2030. A eso se suma un recorte cercano al 75% en las versiones y niveles de equipamiento, una medida con la que busca disminuir costos de desarrollo y fabricación.

La compañía también proyecta bajar su capacidad anual de producción de cerca de 10 millones de vehículos a unos nueve millones antes de finalizar la década.

La idea es simplificar las operaciones y priorizar aquellos productos que realmente aporten mayores ganancias, especialmente en un contexto marcado por el crecimiento de los fabricantes chinos y la transición hacia la movilidad eléctrica.

El futuro del Volkswagen Jetta genera incertidumbre

Uno de los nombres que más llama la atención en el informe es el del Volkswagen Jetta. El sedán ha sido uno de los productos más representativos de la marca durante décadas, especialmente en Norteamérica, donde mantiene una base importante de compradores.

Según Bild, el modelo no tendría una nueva generación cuando termine el ciclo comercial de la actual. Volkswagen no ha confirmado esa posibilidad, aunque el rumor coincide con la tendencia de un mercado en el que los SUV siguen desplazando a los sedanes en las preferencias de los clientes.

El Volkswagen Taos también aparece entre los vehículos que podrían quedarse sin sucesor. De concretarse esa decisión, respondería a la intención del fabricante de evitar que modelos similares compitan entre sí y concentrar las ventas en un portafolio más reducido.

Porsche, Audi y otras marcas también revisarían su oferta

La reorganización no se limitaría a Volkswagen. Porsche también estaría evaluando importantes cambios y uno de los modelos señalados es el Taycan, el primer eléctrico desarrollado por la marca. El informe sostiene que no existirían planes para una segunda generación debido al comportamiento comercial registrado en los últimos años.

El mismo reporte añade que tampoco avanzarían las versiones con motores a gasolina de los Porsche 718 Boxster y 718 Cayman, mientras que sus reemplazos eléctricos continuarían con el desarrollo previsto.

Audi también revisaría su catálogo y entre los modelos mencionados aparecen los Q5 Sportback y Q6 e-tron Sportback. En Skoda y Cupra, los nombres que surgen son el Fabia y el Raval.

Por ahora, ninguna de estas posibles salidas ha sido confirmada oficialmente por el Grupo Volkswagen. Sin embargo, los rumores llegan justo después de que la compañía anunciara una estrategia enfocada en reducir costos, simplificar su gama y concentrar sus inversiones en los vehículos con mayor potencial comercial.

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