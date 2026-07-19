Manejar en ciudad puede acortar la vida de tu vehículo

Muchos conductores creen que el mayor enemigo de un automóvil son los viajes largos por carretera. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Un vehículo que pasa la mayor parte de su tiempo recorriendo calles congestionadas puede sufrir un desgaste más acelerado que otro que acumula muchos más kilómetros en autopistas.

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La explicación está en la forma como trabaja cada uno de sus sistemas. Mientras en carretera el motor mantiene un ritmo constante y estable, en la ciudad debe enfrentarse a frenadas continuas, aceleraciones, semáforos, trancones y largos periodos detenido con el motor encendido.

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Ese tipo de uso obliga a varios componentes a trabajar con mayor intensidad y termina reduciendo su vida útil, incluso si los desplazamientos diarios son relativamente cortos.

El motor trabaja en condiciones más exigentes

El tráfico urbano obliga al motor a encenderse, acelerar, detenerse y volver a arrancar una y otra vez. Además, en muchos recorridos cortos ni siquiera alcanza su temperatura ideal de funcionamiento antes de volver a apagarse.

Ese funcionamiento intermitente disminuye la eficiencia mecánica y puede incrementar el desgaste interno con el paso del tiempo.

El Departamento de Energía de Estados Unidos también ha señalado que las condiciones propias de la conducción urbana reducen la eficiencia del combustible precisamente por las constantes interrupciones en la marcha.

Cada vez que el conductor acelera después de un semáforo o un trancón, el motor necesita un mayor esfuerzo para recuperar velocidad, lo que también aumenta el consumo de gasolina.

Interior del Toyota Corolla Cross HEV 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Frenos, llantas y suspensión reciben un mayor castigo

Los frenos son, probablemente, los componentes que más sufren cuando un vehículo circula por la ciudad. Cada intersección, semáforo o retención obliga a utilizar el sistema repetidamente, acelerando el desgaste de las pastillas y los discos.

Las llantas tampoco escapan a ese esfuerzo. Los giros frecuentes, las aceleraciones constantes y el estado irregular de muchas calles generan un desgaste desigual que puede reducir su vida útil.

La suspensión también trabaja más de lo habitual al absorber impactos provocados por baches, resaltos y otras imperfecciones del pavimento que rara vez aparecen con la misma frecuencia en una autopista.

La transmisión también siente el efecto del tráfico

Otro sistema que soporta una carga constante es la transmisión. Los cambios continuos de velocidad obligan a este componente a trabajar de manera permanente, especialmente en vehículos con caja automática.

A esto se suma el tiempo que el automóvil permanece detenido con el motor encendido. Aunque el vehículo no avance, el motor sigue consumiendo combustible y todos sus componentes continúan funcionando, generando un desgaste que muchas veces pasa desapercibido.

Chevrolet Bolt 2027. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

No son los kilómetros, sino la forma de conducir

La diferencia entre un automóvil bien conservado y otro con un desgaste prematuro no siempre depende del kilometraje acumulado. El entorno donde circula y el estilo de conducción tienen un impacto igual o incluso mayor.

Quienes utilizan el vehículo principalmente en ciudad pueden prolongar su vida útil realizando mantenimientos preventivos, revisando con frecuencia frenos, llantas y niveles de fluidos, además de adoptar una conducción más suave, evitando aceleraciones y frenadas bruscas siempre que sea posible.

Al final, los trayectos urbanos representan uno de los escenarios más exigentes para cualquier automóvil. Entender cómo afectan cada uno de sus sistemas permite anticipar mantenimientos y reducir el desgaste antes de que se convierta en una reparación costosa.

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