Nueva Jersey ordena eliminar 6,600 registros de personas sin ciudadanía tras un fallo informático

Las autoridades de Nueva Jersey iniciaron una revisión de su padrón electoral luego de descubrir que un error tecnológico permitió el registro indebido de aproximadamente 6,600 personas que no eran ciudadanas estadounidenses entre junio de 2023 y junio de 2024.

La gobernadora Mikie Sherrill informó que todos esos registros serán eliminados y aseguró que la investigación busca determinar cómo pudo mantenerse el problema durante un año sin que fuera detectado por la administración estatal.

Aunque el número de registros es elevado, la mandataria precisó que menos de 400 personas llegaron a emitir su voto, una cifra que representa una fracción mínima de los más de 6.6 millones de votantes registrados en Nueva Jersey.

El problema comenzó al tramitar licencias de conducir

La investigación estatal determinó que el origen del error estuvo en el proceso de inscripción vinculado a la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC).

Según explicó Sherrill, las personas afectadas habían indicado expresamente que no eran ciudadanas estadounidenses al solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal. Sin embargo, un fallo del software provocó que sus datos fueran enviados también al sistema de registro electoral.

Nueva Jersey permite que residentes sin ciudadanía obtengan licencias de conducir, por lo que ambos procesos, identificación y registro electoral, deben mantenerse separados mediante controles automáticos.

El proveedor tecnológico también quedó bajo la lupa

El sistema involucrado pertenece a IDEMIA, empresa especializada en soluciones de identidad digital que durante décadas ha trabajado con la Comisión de Vehículos Motorizados del estado.

Tras conocerse el caso, la compañía explicó que su función consiste únicamente en transmitir la información generada por el MVC y recordó que la División de Elecciones de Nueva Jersey es la entidad responsable de verificar si cada solicitante cumple con los requisitos legales para votar antes de incorporarlo al padrón.

Mientras avanza la investigación, el estado confirmó que ya trabaja con un nuevo proveedor tecnológico para reforzar los controles y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

El caso llega en medio del debate nacional sobre la integridad electoral

La revelación ocurre en un momento de fuerte discusión política sobre la seguridad de las elecciones en Estados Unidos.

Días antes, el presidente Donald Trump volvió a denunciar supuestas irregularidades en los procesos electorales del país.

En la misma línea, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que su dependencia detectó más de 250,000 posibles registros de personas no ciudadanas en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania.

El funcionario envió cartas a los responsables electorales de esos estados solicitando una revisión inmediata de sus listas de votantes y calificó como positiva la decisión anunciada por Nueva Jersey.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia reaccionan

Tras hacerse público el hallazgo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el caso demuestra la necesidad de aprobar la Ley SAVE America, una propuesta legislativa que obligaría a los estados a verificar la ciudadanía mediante una base de datos nacional antes de registrar a un votante.

Por su parte, la fiscal adjunta Harmeet Dhillon solicitó información detallada sobre las inscripciones erróneas y sobre las personas que alcanzaron a votar. Además, anunció que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia analizará el caso para determinar si existieron irregularidades adicionales.

Sherrill responsabiliza al sistema

La gobernadora calificó lo ocurrido como un hecho “inaceptable” y criticó tanto al proveedor tecnológico como a la administración anterior por no haber detectado ni informado oportunamente sobre el problema.

No obstante, sostuvo que este episodio no respalda las afirmaciones de que exista un fraude electoral generalizado en Estados Unidos.

Según explicó, los registros incorrectos ya están siendo eliminados y el estado trabaja para reforzar los mecanismos de verificación del padrón electoral.

Además, recordó que diversos estudios, entre ellos un informe del Bipartisan Policy Center, concluyen que no existen evidencias de que el voto de personas no ciudadanas haya tenido un impacto suficiente para modificar el resultado de elecciones en Estados Unidos.

Continúa la investigación

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el fallo y por qué permaneció sin corregirse durante varios meses.

Mientras tanto, el gobierno de Nueva Jersey continuará depurando el padrón electoral y revisando los protocolos de verificación con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema de votación antes de los próximos procesos electorales.

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